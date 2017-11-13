СМИ: биржевые цены на бензин в России выросли до рекордного уровня

В середине ноября оптовые цены на бензин в России выросли до рекордного уровня, пишет «Коммерсантъ».

Так, стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 2,3% - до 42,85 тыс рублей за тонну, на АИ-95 цены выросли на 1,7% - до 44,99 тыс рублей за тонну.

- Причиной роста цен на топливо стала остановка одной из ключевых установок «Газпром нефти» на Московском нефтеперерабатывающем заводе, которая произошла на прошлой неделе, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также начала скупать партии бензина на бирже.

- Это совпало с ростом цен на нефть и, соответственно, экспортного паритета, из-за чего спрос резко вырос в ожидании повышения цен на внутреннем рынке, - отметили в компании.