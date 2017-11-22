В Татарстане создадут Совет чиновников, отслеживающий безопасность продуктов

В Татарстане будет создан Совет по обеспечению повышения качества и безопасности пищевых продуктов, в него войдут ряд чиновников региона, постановление правительства РТ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Во главе совета будет находиться министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, его заместителем станет министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, также в совет будут входить замглавы Роспотребназора РТ Любовь Авдонина, глава Госалкогольинспекции по РТ Жаудат Ахметханов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей Осипов, замминистра культуры РТ Гузель Шарипова и ряд других чиновник.

Основная цель совета - разработка мер и законов по повышению качества и безопасности пищевой продукции, рекомендаций по проведению новых видов исследований для выявления вредных для здоровья и жизни человека пищевых и иных добавок, возможной фальсификацией продуктов.

Напомним, ранее стало известно, что 55 процентов читателей ProKazan недовольны качеством еды в школьных столовых. Опрос был проведен после того, как мы опубликовали материал о том, как в казанской школе работница столовой накладывала руками еду на тарелки. Публикация в СМИ привела к общественному резонансу и гонению учеников в школе.