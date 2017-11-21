ProKazan.ru узнал, почему в Казани до сих пор нет снега

Эксперт рассказал об аномально теплом ноябре и о том, чего ждать казанцам к концу месяца

Приход зимы в Казань задержался из-за аномально теплой погоды. Как рассказал порталу ProKazan.ru заведующий кафедрой Института экологии и природопользования КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев, аномалия составляет около 4 градусов.

Об аномально теплом ноябре

- По климатическим нормам в Казани устойчивый снежный покров ложится 18-19 ноября с момента перехода средней суточной температуры через -5°С (19-22 ноября). Из-за аномально теплой погоды (в Казани среднесуточные температуры еще положительные) приход зимы задержался, - рассказал профессор.

В ноябре в Казани многолетняя среднесуточная температура составляет -3,3°С. В этом году во второй декаде ноября она составила +1,6° вместо -2,4°С (аномалия 4°).

- Теплая погода обусловлена характером циркуляции атмосферы — к нам приходят воздушные массы, циклоны с запада, с Атлантики. Ветры преобладают западные и южные, а для холода нужны арктические северные вторжения.

Изменится ли погода к концу месяца?

- В ноябре погода в Казани может сильно меняться. Так, 22 ноября 1987 года температура воздуха была равна -14,3 °С, а в 2002 составила +5,5°. Вчера, 21 ноября, в Казани температура поднялась до 3,8°С. Это не рекорд, но весьма тепло, а сегодня, 22 ноября, в полдень она была под +2°С. Поэтому ноябрь будет аномально теплым месяцем.

Когда ждать зиму?

- Приход зимы задерживается. По прогнозам Гидрометцентра РФ (Москва), температура зимы должна быть в пределах нормы, то есть в декабре среднемесячная температура -9°, в январе -13°, в феврале -11,4°. Март ожидается теплым. Однако это не значит, что зимой будут отсутствовать сильные морозы и оттепели.

Ожидается ли в ближайшие дни снег?

- По данным Гидрометцентра России, с пятницы ожидается умеренное похолодание, температура днем и ночью станет отрицательной (до -4, -5°) и ожидаем выпадения небольшого снега.

Напомним, первый снег выпал в Казани в этом году 21 октября. В 2016 году это произошло на 10 дней раньше.