СМИ: в Чистополе рядом с часовым заводом зафиксировали превышение радиационного фона

В Чистополе в овраге около часового завода «Восток» зафиксировали превышение радиационного фона в пять раз. Об этом сообщил доцент кафедры прикладной экологии КФУ Олег Батрутдинов.

В советское время завод выпускал часы для сотрудников министерства обороны.

- Часы для военных снабжали светящимся циферблатом. А изготавливали его из радиоактивного трития. Тогда ведь никто не знал до конца о вреде радиации, только после Чернобыля стало понятно, насколько это опасно, - цитирует РБК слова Батрутдинова.

Отмечается, что выпуск часов продолжался до перестройки, а отходы от использования радиоактивного вещества теперь можно найти по всему городу. Ученые указывают, что самое загрязненное место — овраг у завода.

- Именно туда сбрасывали основную часть отходов. Пробовали, конечно, все это очистить. Но на полную очистку города требуется очень много денег, - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что обнаруженный в Бугульме высокий уровень загрязнения элементом рутением не представляет опасности для населения.