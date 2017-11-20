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Гидрометцентр РТ: выпавший в Татарстане рутений не представляют опасности

Гидрометцентр РТ: выпавший в Татарстане рутений не представляют опасности
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Фото: pixabay.com
Данные о результатах наблюдений были отправлены властям республики

Обнаруженный в Бугульме высокий уровень загрязнения элементом рутением не представляет опасности для населения, об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

- 27.09.2017 г. и 28.09.2017 г. были выявлены признаки высокого загрязнения: плотность атмосферных выпадений превысила фоновые значения за предыдущий месяц в 16 и 30 раз, соответственно. При проведении гамма спектрометрического исследования обнаружен радионуклид Rh-106 (Родий), с периодом полураспада около 30 секунд, что свидетельствует о наличии в пробе Ru-106 (Рутений), дочерним продуктом которого и является Rh-106. По данным ФГБУ "Тайфун" обнаруженные объёмные активности Ru-106 не представляют опасности для здоровья населения, - говорится в сообщении.

Данные о результатах наблюдений были отправлены премьер-министру РТ, в минэкологии РТ, Управление Роспотребнадзора по РТ, Росприроднадзора, министерство по делам ГО и ЧС Республики Татарстан, а также в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

В Роспотребнадзоре РТ не подтвердили информацию о скачке уровня радиации.

-  Информация не соответствует действительности. Гамма-фон открытой местности измеряется каждую неделю и не превышает многолетних наблюдений. Радиационная обстановка стабильная. Что касается рутения, он коротко живущий радиоактивный элемент. Утверждения, что последствия могут проявить себя через полгода, также не верны, поскольку в настоящий момент радиоактивная обстановка в регионе достаточно спокойная, — цитирует Kazanfirst.ru сообщение ведомства .

Как говорится на сайте "Эха Москвы", рутений  возникает в отработанном ядерном топливе, таким образом, нынешнее облако, скорее всего, – результат аварии на предприятии, занимающемся его переработкой. В России это – уральское ФГУП "Маяк".  Как отмечают экологи "Беллоны", вреда для каждого человека, попавшего под действие облака, не будет, но для конкретных людей он может наступить. Такой эффект называют "стохастическим", то есть по сути, сейчас разыгрываются лотерейные билеты: кто-то из миллионов получит рак, расстройство иммунной системы и т.д., которых без рутения-106 не было бы.

При этом в "Маяке" опровергли связь с возможным заражением рутением.

- На ФГУП "ПО "Маяк" в 2017 году источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях. Радиационный фон в норме. Дополнительно сообщаем, что работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет.

- Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП "ПО "Маяк", — подчеркнула пресс-служба.

Н. Вильданов, 21.11.2017, 11:51
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин21 ноября 2017, 12:04
Рост заболеваний вырастет,а так ничего страшного!
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Горожанин21 ноября 2017, 12:05
Всюду обман и фальсификация
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Горожанин21 ноября 2017, 12:06
Ну конечно он безопасен. Как насчет безопасных ванн из рутения для семей наших чиновников.
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Горожанин21 ноября 2017, 12:08
купите лучше дозиметр, и мы все проверим, опасно это или нет
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Горожанин21 ноября 2017, 12:08
- 27.09.2017 г. и 28.09.2017 г. были выявлены признаки высокого загрязнения: плотность атмосферных выпадений превысила фоновые значения за предыдущий месяц в 16 и 30 раз, соответственно.

2 месяца молчали? ждали пока все рассосется и исчезнет. после драки кулаками не машут. вот если бы это было опубликовано 28-30 сентября - то было актуально а сейчас - фейк и только. давайте киньте еще инфу до 1913 года что было. раньше было принято сравнивать во скоко раз мы больше выдали продукцию по сравнению с 1913 годом.
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Горожанин21 ноября 2017, 12:09
Еще одно доказательство того что люди в этой стране для власти всего лишь БИОМАССА
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Горожанин21 ноября 2017, 12:09
В ответ на комментарий пользователя
купите лучше дозиметр, и мы все проверим, опасно это или нет
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Они люди семейные, таки не пользуются.
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