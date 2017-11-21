В МЧС прокомментировали сообщения о возможном падении метеорита в Казани

В МЧС Татарстана сообщили, что к ним не поступала информация о возможном падении метеорита в декабре в Казани, об этом сообщает Kazanfirst.ru.
- Я не помню, чтобы у нас были метеоритные дожди и мы на них реагировали на территории Татарстана. В ведомство никаких официальных заявлений, сообщений или документов, связанных с предстоящим падением метеорита, не поступало, - сообщил начальник группы информации и связи с общественностью ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по РТ" Марат Рахматуллин.
По его словам, такая информация есть только в СМИ, официальные ведомства никаких сообщений не присылали.
Напомним, ранее замдиректор самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара" Сергей Аверьянов заявил, что размер самого крупного метеорита достигает примерно 25 метров, его вес составляет свыше 20 тысяч тонн. Он может упасть в Казани, Самаре или Нижнем Новгороде. В процессе вхождения в атмосферу Земли метеорит может взорваться или сгореть. При этом метеорит и вовсе может лишь частично задеть атмосферу и пролететь мимо.