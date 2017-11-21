В МЧС прокомментировали сообщения о возможном падении метеорита в Казани

В МЧС Татарстана сообщили, что к ним не поступала информация о возможном падении метеорита в декабре в Казани, об этом сообщает Kazanfirst.ru.

- Я не помню, чтобы у нас были метеоритные дожди и мы на них реагировали на территории Татарстана. В ведомство никаких официальных заявлений, сообщений или документов, связанных с предстоящим падением метеорита, не поступало, - сообщил начальник группы информации и связи с общественностью ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по РТ" Марат Рахматуллин.

По его словам, такая информация есть только в СМИ, официальные ведомства никаких сообщений не присылали.