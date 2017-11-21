СМИ: Казань может попасть под метеоритный дождь в декабре

Казань, Самара и Нижний Новгород могут попасть под метеоритный дождь в декабре, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на самарский клуб любителей астрономии "АстроСамара".

По словам замдиректора клуба Сергей Аверьянов, который ссылается на данные с международной конференции в Рейкьявике (Исландия), сейчас метеоритный поток движется в сторону Земли.

- Размер самого крупного метеорита достигает примерно 25 метров, его вес составляет свыше 20 тысяч тонн. В процессе вхождения в атмосферу Земли метеорит может взорваться или сгореть. Поэтому поверхности планеты могут достигнуть только мелкие осколки, - сообщил Сергей Аверьянов.

При этом метеорит и вовсе может лишь частично задеть атмосферу и пролететь мимо.