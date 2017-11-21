В Казани вновь горел пороховой завод

У одного из зданий загорелась кровля

В Казани на пороховом заводе сегодня утром вновь произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

- В 06:33 мск 22 ноября <...> поступило сообщение о том, что <...> происходит возгорание на территории Казанского порохового завода, - сказано в сообщении.

Прибывшие пожарные выяснили, что горит кровля у одного из отдельно стоящих зданий на территории завода.

В 07:05 пожар был полностью потушен, угрозы для населения города нет. Причина ЧП устанавливается.

Отметим, что это далеко не первый пожар на заводе в этом году. В последний раз пожар случился во время минувшего летом Кубка конфедераций.

Ранее прежний гендиректор Халил Гиниятов ушел в отставку. После этого стало известно, что пороховой завод могут перенести в Удмуртию.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что оборудование на Пороховом заводе в Казани изношено на 90%. Об этом говорилось в докладе приволжского управления Ростехнадзора. Согласно официальным данным, более 80% сосудов, которые используются на Пороховом заводе, уже давно отработали расчетный срок эксплуатации. Также на предприятии есть насосное оборудование, которое эксплуатируется на площадке по производству взрывчатых материалов и изделий. Данное оборудование изношено на 60%.

Отметим, что начиная с 2013 года на территории завода были проведены 22 проверки, по итогам которых было обнаружено 841 нарушение. С 2001 по 2017 годы в результате аварий на предприятии погибли 10 человек, еще 9 пострадали.

Справка



Казанский Пороховой завод расположен в Кировском районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.