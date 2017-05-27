Ростехнадзор: оборудование на Пороховом заводе в Казани изношено на 90%

Оборудование на Пороховом заводе в Казани изношено на 90%. Об этом говорится в докладе приволжского управления Ростехнадзора, который опубликован на сайте ведомства.

Так, согласно официальным данным, более 80% сосудов, которые используются на Пороховом заводе, уже давно отработали расчетный срок эксплуатации. Также на предприятии есть насосное оборудование, которое эксплуатируется на площадке по производству взрывчатых материалов и изделий. Данное оборудование изношено на 60%.

- Не прошли экспертизу промышленной безопасности после окончания расчётного срока эксплуатации 156 насосов. На заводе используются 127 зданий и строений, которые полностью отработали расчетный срок эксплуатации, - говорится в тексте доклада.

Отметим, что начиная с 2013 года на территории завода были проведены 22 проверки, по итогам которых было обнаружено 841 нарушение. С 2001 по 2017 годы в результате аварий на предприятии погибли 10 человек, еще 9 пострадали.

Справка



Казанский Пороховой завод расположен в Кировском районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.