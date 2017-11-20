Департамент соцпитания Казани купил Hyundai Genesis за 2,3 млн рублей

В Департамент продовольствия и социального питания Казани, который занимается питанием в детских садах и школах, купили Hyundai Genesis G80 за 2,290 млн рублей, об этом говорится в тендере.

Победу в конкрусе одержало ООО "ТрансТехСервис-20", им надо будет поставить автомбиль черного цвета с двухлитровым бензиновым двигателем T-GDI с мощностью 245 лошадиных сил, 8-ступенчатой коробкой передач, и годом выпуска не ранее 2017-го.

Автомобиль следует поставить не позднее чем через 21 день с даты заключения договора.

Как пояснили в пресс-службе департамента продовольствия и социального питания, Hyundai Genesis был куплен из прибыли, сформированной благодаря коммерческой деятельности предприятия, департамент занимается производством полуфабрикатов (выпускает кондитерские изделия), поставляет продукты в федеральные сети, есть бортовое питание и кейтеринг (обслуживание выездных мероприятий: кофе-брейки и пр.).

Социальное направление — питание в детских садах и школах — не является прибыльным, а полученные средства направляются исключительно на приобретение кухонного оборудования, отмечает "Бизнес Online".

В свою очередь депутат Госсовета Татарстана Артем Прокофьев обратился к мэру Казани Ильсуру Метшину в связи с объявленным тендером, он напомнил, что "в ноябре в казанских школах повысится стоимость питания для учение 5-11 классов".

В связи с этим он просит Ильсура Метшина "предоставить информацию", "для каких нужд запланировано использование автомобиля Hyundai Genesis G80, на который был открыт тендер". Кроме того, Артем Прокофьев поинтересовался у мэра Казани, "считает ли он целесообразной покупку дорогостоящего автомобиля при условии, что стоимость питания для учеников казанских школ увеличивалась, несмотря на заявление о возможности сохранения прежних цен директором Департамента летом этого года".