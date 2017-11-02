В школах Казани подорожает питание

В школах Казани с 7 ноября повысится стоимость питания, сообщается на официальном сайте мэрии города.

Так, со второй четверти для учеников начальных классов стоимость одноразового питания с 58 рублей повысится до 62 рублей, двухразового — с 80 до 88 рублей. А для учеников 5-11 классов стоимость школьного питания увеличится с 58 до 65 рублей.

При этом, отмечается, увеличится объем порций. Для старшеклассников объем порций основных блюд увеличится на 20-25% и составит 200 гр, а для учеников младших классов объем порций останется прежним — 150 гр.

- При этом стоимость школьного питания в Казани остается самой низкой по сравнению с другими городами. Например, в Москве школьное питание стоит 214 рублей, в Самаре и Нижнем Новгороде — 120 рублей, - отметила гендиректор департамента продовольствия и социального питания города Гузель Ананьева.

Кстати, стоимость школьного питания в школах Казани не повышалась с марта 2016 года.