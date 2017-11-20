В Татарстане зафиксировали превышение уровня радиации из-за выброса на Урале

Выпадения рутения наблюдались в Бугульме

В Татарстане из-за выброса радиации под Челябинском в сентябре-октябре 2017 года была зафиксирована превышенная радиационная активность, об этом сообщается на сайте Росгидромета.

Уточняется, что с 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. При этом в районе населенного пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

- 26−28 сентября продукты распада рутения-106 зафиксировали в Татарстане. Выпадения рутения наблюдались в Бугульме. В отчете говорится о "высоком загрязнении": в течение двух дней фон был превышен в 16 раз.



27−28 сентября высокое загрязнение зафиксировано в Волгограде и Ростове-на-Дону. С 29 сентября по 3 октября рутений-106 фиксируют все страны Европы начиная с Италии и далее на север. 2−6 октября радиоактивный изотоп обнаружен в Санкт-Петербурге, - говорится в сообщении.

Рутений-106 используется при лучевой терапии, а также может выделяться в процессе переработки ядерного топлива.

В выбросе радиации подозревают производственное объединение "Маяк", занимающийся, по данным открытых источников, производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработавшего ядерного топлива.

Ранее, в ноябре, превышение уровня рутения-106 было зафиксировано в Европе. Французский Институт радиационной защиты и ядерной безопасности зафиксировал радиоактивное облако, в которое входили изотопы рутения-106. Всплеск радиации в воздухе, как уверены в Агентстве по ядерной безопасности Франции, стал результатом "несомненной аварии на российском объекте".

Радиоактивное облако, как заметили во французском институте, затронуло "большинство европейских стран" и фиксировалось с 27 сентября по 13 октября.

11 октября госкорпорация "Росатом" назвала несостоятельной версию об имевшем место в России выбросе радиоактивного рутения-106.