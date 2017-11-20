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В Татарстане зафиксировали превышение уровня радиации из-за выброса на Урале

В Татарстане зафиксировали превышение уровня радиации из-за выброса на Урале
16+
Выпадения рутения наблюдались в Бугульме

В Татарстане из-за выброса радиации под Челябинском  в сентябре-октябре 2017 года была зафиксирована превышенная радиационная активность, об этом сообщается на сайте Росгидромета.

Уточняется, что с 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. При этом в районе населенного пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

- 26−28 сентября продукты распада рутения-106 зафиксировали в Татарстане. Выпадения рутения наблюдались в Бугульме. В отчете говорится о "высоком загрязнении": в течение двух дней фон был превышен в 16 раз.

27−28 сентября высокое загрязнение зафиксировано в Волгограде и Ростове-на-Дону. С 29 сентября по 3 октября рутений-106 фиксируют все страны Европы начиная с Италии и далее на север. 2−6 октября радиоактивный изотоп обнаружен в Санкт-Петербурге, - говорится в сообщении.

Рутений-106 используется при лучевой терапии, а также может выделяться в процессе переработки ядерного топлива.

В выбросе радиации подозревают производственное объединение "Маяк", занимающийся, по данным открытых источников, производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработавшего ядерного топлива.

Ранее, в ноябре, превышение уровня рутения-106 было зафиксировано в Европе. Французский Институт радиационной защиты и ядерной безопасности зафиксировал радиоактивное облако, в которое входили изотопы рутения-106. Всплеск радиации в воздухе, как уверены в Агентстве по ядерной безопасности Франции, стал результатом "несомненной аварии на российском объекте".

Радиоактивное облако, как заметили во французском институте, затронуло "большинство европейских стран" и фиксировалось с 27 сентября по 13 октября.

11 октября госкорпорация "Росатом" назвала несостоятельной версию об имевшем место в России выбросе радиоактивного рутения-106.

Н. Вильданов, 21.11.2017, 09:13
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин21 ноября 2017, 09:19
Ну все, проклятый город...
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Димон21 ноября 2017, 09:24
А почему в российских СМИ об этой аварии ни слова?
Лучший комментарий
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17
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Горожанин21 ноября 2017, 09:30
В ответ на комментарий пользователя
А почему в российских СМИ об этой аварии ни слова?
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Ну мы же вЯликая и рапрЯкрасная, у нас такого быть не может. А люди? А что люди для чиновников это биомасса
4
12
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Горожанин21 ноября 2017, 09:33
и об этом сообщается только сейчас,!!! охринеть!!!!
1
6
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Горожанин21 ноября 2017, 09:38
Отношение к народу как к расходному материалу, поэтому и замалчивают. В 1986 такие же упыри (но с партбилетом) выгоняли детей на первомайские демонстрации, а потом отправляли солдат копать ненужные тоннели под ЧАЭС.
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11
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Горожанин21 ноября 2017, 09:48
А чего теперь делать? Противогаз надевать?
2
5
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Горожанин21 ноября 2017, 10:02
советую раскупиться всем дозиметром, и смотреть что где как показывает, не отравится же нам теперь из за этого
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2
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Горожанин21 ноября 2017, 10:02
Кирилл . Не зря каркал про конец света.
1
2
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Горожанин21 ноября 2017, 10:04
Внимание : пишите только П О З Т И В , ПОКА НЕ СДОХ ЛИ ВСЕ
1
3
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Горожанин21 ноября 2017, 10:14
В ответ на комментарий пользователя
советую раскупиться всем дозиметром, и смотреть что где как показывает, не отравится же нам теперь из за этого
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Поздняк метаться уже это раньше надо было делать, но нас ни кто не предупредил. Ибо престиж государства для них главнее нашего и наших детей здоровья....
1
2
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Горожанин21 ноября 2017, 10:15
В ответ на комментарий пользователя
А почему в российских СМИ об этой аварии ни слова?
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Ты че это, хочешь скрепы погнуть?
Стабильность шатать?
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0
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Горожанин21 ноября 2017, 10:17
Надеюсь до матюш дошло
1
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66621 ноября 2017, 10:18
В ответ на комментарий пользователя
А чего теперь делать? Противогаз надевать?
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Теперь понятно от куда противогаз у следователей в Нижнекамске !!!! они знали об этом ))))
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121 ноября 2017, 10:19
Нигде про это не писали.
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Горожанин21 ноября 2017, 10:36
Потом не дивляй ютесь если вдруг пойдет вспышка раковых заболеваний у нас
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Горожанин21 ноября 2017, 10:37
Это французы первые обнаружили, уже когда все это через нас прошло. Голосуйте дальше за Путина плебс он вас очень любит....
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