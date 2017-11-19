Под Казанью возбудили уголовное дело после «пропажи» озера

Под Казанью пруд в поселке Озерный Семиозерского сельского поселения исчез после работ по укреплению дна, по данному факту прокуратура Высокогорского района возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество". Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

Напомним, после завершения берего- и дноукрепительных работ из озера ушла вода, летом 2017 года природоохранные ведомства начали проверку действий компании, выигравшей тендер на проведении работ "Ревизия выявила завышение объема и стоимости работ на сумму 785,1 тыс. рублей. Например, использованы несоответствующие государственные элементные сметные нормы (ГЭСН), а это привело к значительному удорожанию работ", - сообщили ранее в ОНФ.

По данным надзорного ведомства, стоимость работ по очистке озера составила более 1,1 млн рублей.

- Между тем до настоящего времени озеро водой не заполнено, ил и прочий мусор, образовавшийся после очистки водного объекта, на полигон ТБО в полном объеме не вывезен.Таким образом, бюджетные средства были использованы неэффективно. При этом допущено завышение объема и стоимости работ. [...] По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "мошенничество", - сообщили в прокуратуре.