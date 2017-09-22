Под Казанью пруд исчез после его очистки

Проверкой займется прокуратура Татарстана

Под Казанью пруд в поселке Озерный Семиозерского сельского поселения высох после работ по укреплению дна, а проверка природоохранных ведомств РТ выявила завышение стоимости работ. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте со ссылкой на жалобы местных жителей.

После завершения берего- и дноукрепительных работ из него ушла вода, летом 2017 года природоохранные ведомства начали проверку действий компании, выигравшей тендер на проведении работ

- Ревизия выявила завышение объема и стоимости работ на сумму 785,1 тыс. рублей. Например, использованы несоответствующие государственные элементные сметные нормы (ГЭСН), а это привело к значительному удорожанию работ. Кроме того, был завышен объем погрузки ила. Вода в водоеме отсутствует, акватория заросла растительностью. Материалы проверки направлены в республиканскую прокуратуру. Счетная палата вынесла представление главе Семиозерского сельского поселения и направила итоги проверки в прокуратуру Татарстана, цитирует "АиФ-Казань" слова пресс-секретаря ОНФ в РТ Альбины Загидуллиной.