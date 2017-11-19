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В России собираются упростить разводы

В России собираются упростить разводы
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Фото: архив ProKazan
Общественники предложили упростить раздел имущества и включить возможность оспаривать пункты брачного контракта, если они покажутся несправедливыми

Общественная палата России подготовила рекомендации для Госдумы о поправках в Семейный кодекс. Они предусматривают упрощение процедуры развода супругов. Об этом сегодн сообщает газета «Известия».

Предлагается, к примеру, указывать в Едином госреестре прав на недвижимость собственность, находящуюся в совместном пользовании — это не позволит мужу или жене продать ее без согласия другого.

Кроме того, бизнес делить не рекомендуют — его советуют отдавать тому, кто им занимается, а другому в этом случае необходимо выплатить компенсацию.

Помимо этого общественники предлагают оспаривать пункты брачного контракта, если они покажутся несправедливыми.

Инициативу ОП поддержали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») и замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия»).

В Госдуме инициативы сочли «разумными» и собираются обсудить их с привлечением экспертов.

Напомним, ранее депутаты Госсовета Татарстана поддержали поправки к Семейному кодексу РФ, которые усложняют действующую процедуру разводов. Перед этим Рустам Минниханов выступил с инициативой ужесточить процедуру разводов. На приеме, посвященном чествованию семей республики, глава региона заявил, что "недопустимо принимать скоропалительные решения". Однако в Госдуме в итоге не поддержали эти поправки.

Н. Вильданов, 20.11.2017, 08:34
Тэги: Семья
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Комментарии

Горожанин20 ноября 2017, 08:55
Котёл на фото и чёрт рядом
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Горожанин20 ноября 2017, 08:58
Сейчас развод стал обычным делом, через которое проходят многие люди. В принципе это с одной стороны вроде как плохо, но ведь люди не просто так разводятся!!!
Думаю большинство причин в том что неправильно выбрали партнеров, или же партнеры оказались фальшивыми и это проявилось после брака.
Также раньше жили вместе изза просто невозможности финансово выжить, сейчас же если есть возможность то берут 2 квартиры и живут раздельно сколько влезит.
Вообще развод это ведь не окончание жизни, иногда чтоб двинутся вперед необходимо сбросить балласт, а он бывает очень неудобным и сложным.
Также надо понимать что люди со временем становятся взрослее и на некоторые вещи смотрят уже верьезно (например супруг набухался) и уже это не прощают, да и прощать возможно не следует...
Так что проблема разводов в самом начале, когда женятся по залету, по денежным вопросам, изза имущественных неудобств, зависти и лени. По настоящему обдуманных браков думаю единицы, когда решены все вопросы заранее до бракосочетания и остается только продолжать жизнь...
Так что пока эти проблемы не решены ждать снижения разводов очень рано, думаю их будет еще больше!!!
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