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СМИ: в Челнах в школах вместо татарского языка ввели риторику

СМИ: в Челнах в школах вместо татарского языка ввели риторику
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Фото: из архива ProKazan.ru

В некоторых школах Набережных Челнов вместо татарского языка в расписании появился предмет «Риторика». Об этом пишет chelny-biz.ru.

Сообщается, что данный предмет появился в расписании для детей, отказавшихся от изучения татарского языка. Однако некоторые родители ожидали увеличение количества русского языка, а другие родители отметили, что число уроков русского языка довели до нормы.

В сообщении также говорится, что риторику будут преподавать учителя татарского, которые попали под сокращение.

- Нам сказали, что преподавать будут учителя татарского, которые попали под сокращение, - говорится в сообщении.

Отметим, что более двух месяцев республика обсуждает тему изучения татарского языка. Мы на нашем сайте провели опрос: татарский язык должен быть обязательным или факультативным. Подводя итоги, можно сказать, что 60% читателей ProKazan.ru выступили за факультативный татарский язык.

Напомним, ранее стало известно, что власти Татарстана отложили введение в школах новых учебных планов с татарским языком.

Люция Кашапова, 07.11.2017, 12:26
Тэги: Набережные Челны, Татарский язык
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Комментарии

Горожанин07 ноября 2017, 12:37
ерундой занимаются8-* как риторику , искусство речи может преподавать неподготовленный преподаватель татарского языка?
Лучший комментарий
5
23
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позор стране07 ноября 2017, 12:39
позор конечно!!! Как местные прогибаются под такое.... ужас
11
8
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Татьяна07 ноября 2017, 12:44
И какой риторике они научат, если татарскому языку не могли научить!
3
18
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Горожанин07 ноября 2017, 12:45
Опять перестарались, ведь запрета не было. Даже Путин скажет, я не запрещал обучение татарскому языку, от куда в Челнах столько кремлевских жополизов.
10
2
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Горожанин07 ноября 2017, 12:46
В ответ на комментарий пользователя
оставьте Татарский язык в школах!
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А он что уже исчез из школ?
2
7
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Горожанин07 ноября 2017, 12:46
В ответ на комментарий пользователя
оставьте Татарский язык в школах!
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Он и так есть, его никто не убирал. Другие предметы ввели только для тех, чьи родители отказались от его изучения. Имеют полное право, это их дети. Достаточно истерик на эту тему. Надоело.
3
15
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сергей07 ноября 2017, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
Он и так есть, его никто не убирал. Другие предметы ввели только для тех, чьи родители отказались от его изучения. Имеют полное право, это их дети. Достаточно истерик на эту тему. Надоело.
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нодоело - так не читай не слушай
6
1
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мы07 ноября 2017, 13:04
В ответ на комментарий пользователя
Он и так есть, его никто не убирал. Другие предметы ввели только для тех, чьи родители отказались от его изучения. Имеют полное право, это их дети. Достаточно истерик на эту тему. Надоело.
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Опять опротестуют.
0
0
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Горожанин07 ноября 2017, 13:10
Татарский язык должен преподаваться для татар как обязательный предмет, для русских и русскоязычных как добровольный.
0
0
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Крым Токсический07 ноября 2017, 13:12
В ответ на комментарий пользователя
ерундой занимаются8-* как риторику , искусство речи может преподавать неподготовленный преподаватель татарского языка?
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Риторика это не искусство речи ( монолога), а искусство спора (диалога, дебатов).
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