СМИ: в Челнах в школах вместо татарского языка ввели риторику

В некоторых школах Набережных Челнов вместо татарского языка в расписании появился предмет «Риторика». Об этом пишет chelny-biz.ru.

Сообщается, что данный предмет появился в расписании для детей, отказавшихся от изучения татарского языка. Однако некоторые родители ожидали увеличение количества русского языка, а другие родители отметили, что число уроков русского языка довели до нормы.

В сообщении также говорится, что риторику будут преподавать учителя татарского, которые попали под сокращение.

- Нам сказали, что преподавать будут учителя татарского, которые попали под сокращение, - говорится в сообщении.

Отметим, что более двух месяцев республика обсуждает тему изучения татарского языка. Мы на нашем сайте провели опрос: татарский язык должен быть обязательным или факультативным. Подводя итоги, можно сказать, что 60% читателей ProKazan.ru выступили за факультативный татарский язык.

Напомним, ранее стало известно, что власти Татарстана отложили введение в школах новых учебных планов с татарским языком.