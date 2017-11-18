В Казани «плачущая блогер Алина» провела фан-встречу вместе с Екатериной Гамовой

Блогер и волейболистка выбрали победителей анонсированного ранее конкурсов рисунков на тему волейбола и вручили им призы

В казанском Центре волейбола "Санкт-Петербург" накануне вечером "плачущая блогер" Алина из Нижнекамска провела фан-встречу с участием известной волейболистки Екатерины Гамовой, об этом сообщается на сайте клуба.

Алина вместе со своей мамой и друзьями приехала в Казань 18 ноября: Екатерина Гамова провела для них экскурсию по Центру волейбола.

- И Алина, и её мама с друзьями были в восторге, особенно, когда мы показали им раздевалку команды. Для них это было в диковинку, – рассказала Гамова.

После этого блогер и волейболистка выбрали победителей анонсированного ранее конкурсов рисунков на тему волейбола и вручили им призы.

Напомним, ведущая видеоблога "Лайк TV шоу" на YouTube 10-летняя Алина из Нижнекамска стала известна после видеоролика со слезами. Алина планировала познакомиться со своими подписчиками 2 ноября. Однако, несмотря на обещания, никто не пришёл на встречу. После этого девочка записала видео, где со слезами на глазах рассказала о случившемся.

За несколько дней после поддержки популярных блогеров видео набрало 5 млн просмотров, на девочку подписались свыше 400 тысяч человек.