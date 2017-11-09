Челнинский учитель истории отказался возглавить казанский штаб Ксении Собчак

Учитель истории из Набережных Челнов и один из организаторов митинга против коррупции в городе Раушан Валиуллин отказался возглавить казанский штаб Ксении Собчак. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

- Отказался я возглавить местный штаб Ксении Анатольевны по пяти причинам. Во-первых, конспирация (открытые россияне такие «открытые») – не по мне это. Во-вторых, голословное обвинение в мой адрес в непорядочности – это очень неприятно. Также я считаю, что участие в истории с «кандидатом против всех» было бы бесперспективной авантюрой. У меня есть любимая работа и классное руководство в замечательном 5Б. К тому же, я не «против всех», - написал Валиуллин.

Напомним, ранее стало известно, что уроженец Казани, известный блогер Рустем Адагамов присоединился к команде Ксении Собчак на выборах президента России в 2018 году. Об этом сообщила сама Собчак на своей странице в соцсети.

Бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента России. О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета "Ведомости" 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль "спарринг-партнера главного кандидата" (то есть Владимира Путина).