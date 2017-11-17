Компания ПСО «Казань» достроит стадион в Самаре не раньше, чем за 2 месяца до ЧМ-2018

На стадионе уже было завершено раскружаливание купола

Стадион «Самара-Арена», который строит ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, планируют сдать в начале апреля будущего года. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

- Предпринимаются дополнительные меры, чтобы отставание ликвидировать. Мы выстроили систему контроля. К контрольным матчам чемпионата, которые предполагаются к проведению в апреле, стадион должен быть готов, - сообщил он.

Отмечается, что на стадионе уже было завершено раскружаливание купола.

- Сейчас на стадионе идет установка кресел, отделка внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Планируется, что до 1 декабря будут смонтированы козырьки над трибунами, и строители приступят к активным работам по устройству поля, - передает rsport.ria.ru.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что МВД Татарстана начало проверку по заявлению о хищениях 2,5 млрд рублей на стадионе «Самара Арена».

Кроме того, сообщалось, что за неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, будет оштрафован генеральный подрядчик строительства стадиона в Самаре ПСО «Казань». Сумма штрафа составит 200 млн рублей.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.