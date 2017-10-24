Компанию ПСО «Казань» оштрафуют на 200 млн рублей за дефекты на стадионе в Самаре

За неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, будет оштрафован генеральный подрядчик строительства стадиона в Самаре ПСО «Казань». Сумма штрафа составит 200 млн рублей, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на источник близкий к ситуации.

Сообщается, что заказчик строительства ФГУП «Спорт-Ин» никакой информацией по этому поводу не располагает, а в пресс-службе ПСО «Казань» на запрос не ответили.

Напомним, ранее на компанию ПСО «Казань» уже были наложены штрафные санкции за нарушение сроков подготовки стадиона в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

А ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев перенес сроки ввода в эксплуатацию стадиона «Самара Арена» с 2017 на 2018 год.

Согласно документу, общая сметная стоимость строительства «Самара Арены» составляет 18,92 млрд рублей, а в федеральном бюджете на эти цели заложено только 18,14 млрд рублей.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.