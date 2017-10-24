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Компанию ПСО «Казань» оштрафуют на 200 млн рублей за дефекты на стадионе в Самаре

Компанию ПСО «Казань» оштрафуют на 200 млн рублей за дефекты на стадионе в Самаре
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Фото: архив Правительства Самарской области

За неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, будет оштрафован генеральный подрядчик строительства стадиона в Самаре ПСО «Казань». Сумма штрафа составит 200 млн рублей, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на источник близкий к ситуации.

Сообщается, что заказчик строительства ФГУП «Спорт-Ин» никакой информацией по этому поводу не располагает, а в пресс-службе ПСО «Казань» на запрос не ответили.

Напомним, ранее на компанию ПСО «Казань» уже были наложены штрафные санкции за нарушение сроков подготовки стадиона в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

А ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев перенес сроки ввода в эксплуатацию стадиона «Самара Арена» с 2017 на 2018 год.

Согласно документу, общая сметная стоимость строительства «Самара Арены» составляет 18,92 млрд рублей, а в федеральном бюджете на эти цели заложено только 18,14 млрд рублей.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.

Люция Кашапова, 25.10.2017, 08:57
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин25 октября 2017, 09:17
если Зюганов действительно радеет за судьбу страны, ему надо отойти в сторону и от лица КПРФ выставить того же Юрия Болдырева. (Мое личное мнение). Хотя можно и Павла Грудинина, и Игоря Стрелкова выдвинуть. Сразу же летит к черту весь балаган с "выбором" между Путиным и Собчак. А вокруг кандидата Третьей силы формируется команда из реальных альтернатив Грефу, Орешкину, Шувалову, Набиуллиной и т.д. И хотя Путин все равно на выборах берет верх, сами выборы приводят к созданию реальной и весомой Третьей силы. Замены угасающей и бледнеющей КПРФ, неизменно теряющей голоса.
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Зухра25 октября 2017, 09:18
если Зюганов действительно радеет за судьбу страны, ему надо отойти в сторону и от лица КПРФ выставить того же Юрия Болдырева. (Мое личное мнение). Хотя можно и Павла Грудинина, и Игоря Стрелкова выдвинуть. Сразу же летит к черту весь балаган с "выбором" между Путиным и Собчак. А вокруг кандидата Третьей силы формируется команда из реальных альтернатив Грефу, Орешкину, Шувалову, Набиуллиной и т.д. И хотя Путин все равно на выборах берет верх, сами выборы приводят к созданию реальной и весомой Третьей силы. Замены угасающей и бледнеющей КПРФ, неизменно теряющей голоса.
0
0
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Горожанин25 октября 2017, 09:20
Значит в Самаре стадиона и чемпионата не будет:-D
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Горожанин25 октября 2017, 09:27
а еще лучше посадить удащливого директора подельника горшка
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Горожанин25 октября 2017, 09:29
а что такой маленький штраф. надо на 2 порядка выше и посадить руководителей. а то захотели еще и космодром восточный загубить своим участием в строительстве.
0
5
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Горожанин25 октября 2017, 09:31
В ответ на комментарий пользователя
а еще лучше посадить удащливого директора подельника горшка
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зига должен сидеть на нарах и все у него конфисковать
0
2
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Горожанин25 октября 2017, 09:47
В ответ на комментарий пользователя
а что такой маленький штраф. надо на 2 порядка выше и посадить руководителей. а то захотели еще и космодром восточный загубить своим участием в строительстве.
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А при чем здесь руководители? Руководители это святое! Штраф раскидают на рабочих, дети которых не получат подарки на новый год!
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