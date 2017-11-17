В конце декабря из Казани открывается новый рейс в ОАЭ

С 28 декабря авиакомпания «Россия» запускает из Казани новый рейс в Шарджу (третий по величине город в ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Отмечается, что чартерная программа полетов будет выполняться до 22 марта 2018 года по четвергам и воскресеньям в 13.20 на самолетах Boeing 737-800. Также запланирован один рейс в понедельник 1 января будущего года в 05.15.

- В расписании полетов возможны изменения, - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания «АirBaltic» объявила о выполнении двух еженедельных рейсов в Казань в летнем сезоне 2018 года. Первый рейс по маршруту «Рига - Казань» состоится уже 23 апреля.

Самолеты будут летать два дня в неделю: из Риги в Казань по понедельникам и четвергам с вылетом в 23.35, а из Казани в Ригу – по вторникам и пятницам в 3.20.

Из-за высокого спроса рейсы также будут выполняться в зимний период – с 14 декабря по 25 января 2018 года.