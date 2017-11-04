В 2018 году казанцы смогут вылететь прямым рейсом в Ригу, а оттуда в Милан или Париж

Авиакомпания "airBaltic" объявила о выполнении двух еженедельных рейсов в Казань в летнем сезоне 2018 года. Первый рейс по маршруту "Рига - Казань" состоится уже 23 апреля.

Самолеты будут летать два дня в неделю: из Риги в Казань по понедельникам и четвергам с вылетом в 23.35, а из Казани в Ригу – по вторникам и пятницам в 3.20.

Из-за высокого спроса рейсы также будут выполняться в зимний период – с 14 декабря по 25 января 2018 года.

Стоит отметить, что более половины пассажиров из Казани выбирают Ригу в качестве удобного транзитного пункта. Самыми популярными пунктами назначения у казанцев стали Милан, Барселона, Париж, Прага и Амстердам.