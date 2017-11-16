Налоги на доллары и зарплата матерям: в Казань приехали 6 кандидатов в президенты России

Политики также предложили создать новый алфавит, раздать землю народу и пожалеть курильщиков

В столицу Татарстана прибыли представители непарламентских партий, входящих в форум «Третья сила». Форум объединил 16 малых партий, представители которых решили провести праймериз и определить, кто из них станет единым кандидатом на пост президента России в 2018 году.

Праймериз будет проходить с 20 по 30 ноября в десяти крупных городах России, в том числе в Казани. По итогам голосования будет выбран один или несколько человек, которые выдвинут свою кандидатуру на пост президента от «Третьей силы» и начнут сбор необходимого числа подписей.

17 ноября шесть возможных кандидатов встретились с казанскими журналистами и студентами КФУ и рассказали о своих предвыборных программах. Представляем на ваш суд их идеи по поднятию России «с колен».

Андрей Богданов, Демократическая партия России

Один из самых известных представителей «Третьей силы» — масон Андрей Богданов. В 2008 году он уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента России и принял участие в выборах. По их итогам он занял последнее (четвертое) место, набрав 1,3% голосов избирателей.

Спустя 10 лет Богданов планирует еще раз попытать удачу. Политик ставит себе задачу получить 3% голосов. Его политическая программа включает следующие пункты:

1. Упрощение вопроса регистрации референдума

2. Прямые выборы мэров городов и отказ от муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы

3. Заморозка роста налоговых сборов

4. «Не делать из курильщиков изгоев», то есть смягчить законы по борьбе с курением и курильщиками

5. «Вернуть религию в церкви», чтобы она не вмешивалась в государственные дела

— Я считаю Россию европейской страной. На мой взгляд, сейчас мы защищаем европейские ценности больше, чем сама Европа. Той же Каталонии было бы проще защищать свои права, если бы она входила в Россию или в Евразийский союз, — утверждает Богданов.

Ирина Волынец, председатель движения «Национальный родительский комитет»

В конце октября жительница Казани Ирина Волынец заявила о своем желании баллотироваться на пост президента. Она считает, что «Путину нужна женщина», а именно женщина-конкурент на предстоящих выборах.

Волынец выступает с лозунгом «Если вам не все равно». Она является многодетной матерью, в связи с этим практически все пункты ее программы направлены на защиту института семьи.

Так, в программе Ирины Волынец есть пункт о предоставлении льготной ипотеки семьям с детьми. Кандидат в президенты предлагает понижать процентную ставку до 0% семьям, в которых родится трое и более детей. Также она отметила необходимость принятия закона о статусе многодетной семьи. Политик выступает за учреждение материнских зарплат, которые должны выплачиваться каждой матери независимо от доходов семьи и количества детей.

Кроме того, Волынец высказалась о пенсиях в России:

— Нельзя допустить повышения пенсионного возраста, нужно повышать сами пенсии. Я считаю, что страна, которая не в состоянии позаботиться о детях, матерях и стариках, вряд ли может рассчитывать на достойное будущее и называть себя великой. А Россия великая страна, я в это верю и сделаю все для того, чтобы помочь моей стране встать с колен.

Станислав Полищук, партия Социальных Реформ

Основа программы Станислава Полищука — построение социально-ориентированного государства. Требования политика очень напоминают лозунг «земля — крестьянам». По его мнению, земля, недра и полезные ископаемые должны принадлежать народу.

Полищук утверждает, что авторы конституции России 1993 года создали юридическую основу для своих манипуляций, чтобы добывать и присваивать полезные ископаемые в обход населения. Вместе со своими сторонниками он хочет добиться принятия закона, который бы регламентировал, каким образом граждане могли бы получать свою долю от природных богатств в стране.

— В нашей стране сконцентрировано 40% мировых богатств и только 2% населения владеют ими. Я добьюсь, чтобы мы начали получать прибыль с наших природных ресурсов. Запомните мои слова! — эмоционально завершил свое выступление Полищук.

Ильдар Резяпов, Партия ветеранов России

В партию Ильдара Резяпова входят не только ветераны боевых действий, но и ветераны труда, спорта и культуры. Политик вместе со своими соратниками принимал активное участие в операции по присоединению Крыма к России.

В основе программы Резяпова лежит сочетание, по сути, не сочетаемого. Он предлагает соединить преимущества социализма и капитализма. Программа возможного кандидата в президенты содержит следующие тезисы:

— возвращение прямых выборов глав регионов

— разворот налоговой системы от центра к регионам

— постановка предприятий на национальный контроль

— введение налога на ввоз иностранного капитала (например, налоги на доллары)

— выход из ВТО

— ввод прогрессивной шкалы налогообложения

Ильдар Резяпов также высказался по вопросу изучения татарского языка:

— Я считаю, что национальный язык все-таки должен быть обязательным в республике Татарстан. Может быть не в том количестве, в котором он был ранее. Но живя в Татарстане, каждый должен знать национальный язык. Это, прежде всего, культура предков.

Андрей Гетманов, Интернациональная партия России

«Я участвую в дебатах для того, чтобы показать гражданам России, что Путину есть альтернатива», — так начал свое выступление Андрей Гетманов. Политик считает, что нынешний президент сформировал неумелых представителей власти по принципу личной преданности и уничтожил социальные лифты для населения. По словам Гетманова, бюджет страны используют для охраны власти от народа, так как 38% государственных денег направлено на содержание силовых структур и госаппарата.

Среди пунктов программы Андрея Гетманова можно встретить довольно интересные лозунги:

1. Материнский капитал переименовать в детский капитал, который будет увеличиваться до 18 лет. И в момент выхода во взрослую жизнь дети будут рублевыми миллионерами.

2. Запретить платное образование и отменить систему вступительных испытаний в вузы. А первый курс сделать подготовительным, чтобы помочь студенту проявить себя и определиться с будущей профессией.

3. «Россия — многодетная мать, так как в ней живет множество народов». Необходимо создать новый российский алфавит, добавив в него несколько букв из национальных языков.

4. Гражданство России должно передаваться по праву рождения.

Вячеслав Смирнов, партия Союз Горожан

Еще один возможный кандидат в президенты, масон Вячеслав Смирнов, в завершение встречи произнес самую «оптимистичную», а может и самую прямолинейную речь.

— Период с 2010 по 2017 год вы будете вспоминать со слезами на глазах как самое лучшее время в вашей жизни. Дальше будет все очень плохо и прекрасной России будущего никогда не настанет. Если у вас нет богатых родителей и денег или если вы не готовы непосильно трудиться и перешагивать через все принципы, то вы будете лузер и неудачник. И то, что вам обещают политики — это всегда неправда, потому что обещать — это их работа.

Смирнов откровенно заявляет, что если он будет баллотироваться, то на победу не рассчитывает. Став кандидатом, он хочет заявить не о себе, а о своей политической программе и партии.

Среди пунктов программы «Союза Горожан»:

— Отмена 282 статьи УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды»

— Изменение закона о самообороне и разрешение короткоствольного оружия

— Свобода в интернете и ликвидация Роскомнадзора («за глупость»)

— Реорганизация Роспотребнадзора («за жадность»)

— Введение закона о защите животных

— Изменение закона об авторском праве

В конце выступления Вячеслав Смирнов добавил, что лозунг его партии — «Пошалим».

Напомним, что выборы президента России состояться 18 марта 2018 года. В настоящий момент о своем намерении баллотироваться заявили Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Сергей Полонский и Алексей Навальный.