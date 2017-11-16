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Налоги на доллары и зарплата матерям: в Казань приехали 6 кандидатов в президенты России

Налоги на доллары и зарплата матерям: в Казань приехали 6 кандидатов в президенты России
16+
Фото: Виктория Абдуллина
Политики также предложили создать новый алфавит, раздать землю народу и пожалеть курильщиков

В столицу Татарстана прибыли представители непарламентских партий, входящих в форум «Третья сила». Форум объединил 16 малых партий, представители которых решили провести праймериз и определить, кто из них станет единым кандидатом на пост президента России в 2018 году.

Праймериз будет проходить с 20 по 30 ноября в десяти крупных городах России, в том числе в Казани. По итогам голосования будет выбран один или несколько человек, которые выдвинут свою кандидатуру на пост президента от «Третьей силы» и начнут сбор необходимого числа подписей.

17 ноября шесть возможных кандидатов встретились с казанскими журналистами и студентами КФУ и рассказали о своих предвыборных программах. Представляем на ваш суд их идеи по поднятию России «с колен»

Андрей Богданов, Демократическая партия России

Один из самых известных представителей «Третьей силы» —  масон Андрей Богданов. В 2008 году он уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента России и принял участие в выборах. По их итогам он занял последнее (четвертое) место, набрав 1,3% голосов избирателей.

Спустя 10 лет Богданов планирует еще раз попытать удачу. Политик ставит себе задачу получить 3% голосов. Его политическая программа включает следующие пункты:

1. Упрощение вопроса регистрации референдума
2. Прямые выборы мэров городов и отказ от муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы
3. Заморозка роста налоговых сборов
4. «Не делать из курильщиков изгоев», то есть смягчить законы по борьбе с курением и курильщиками
5. «Вернуть религию в церкви», чтобы она не вмешивалась в государственные дела

— Я считаю Россию европейской страной. На мой взгляд, сейчас мы защищаем европейские ценности больше, чем сама Европа. Той же Каталонии было бы проще защищать свои права, если бы она входила в Россию или в Евразийский  союз, — утверждает Богданов. 

Ирина Волынец, председатель движения «Национальный родительский комитет»

В конце октября жительница Казани Ирина Волынец заявила о своем желании баллотироваться на пост президента. Она считает, что «Путину нужна  женщина», а именно женщина-конкурент на предстоящих выборах.

Волынец выступает с лозунгом «Если вам не все равно». Она является многодетной матерью, в связи с этим практически все пункты ее программы направлены на защиту института семьи. 

Так, в программе Ирины Волынец есть пункт о предоставлении льготной ипотеки семьям с детьми. Кандидат в президенты предлагает понижать процентную ставку до 0% семьям, в которых родится трое и более детей. Также она отметила необходимость принятия закона о статусе многодетной семьи. Политик выступает за учреждение материнских зарплат, которые должны выплачиваться каждой матери независимо от доходов семьи и количества детей.

Кроме того, Волынец высказалась о пенсиях в России:

— Нельзя допустить повышения пенсионного возраста, нужно повышать сами пенсии. Я считаю, что страна, которая не в состоянии позаботиться о детях, матерях и стариках, вряд ли  может рассчитывать на достойное будущее и называть себя великой. А Россия великая страна, я в это верю и сделаю все для того, чтобы помочь моей стране встать с колен. 

Станислав Полищук, партия Социальных Реформ

Основа программы Станислава Полищука — построение социально-ориентированного государства. Требования политика очень напоминают лозунг «земля — крестьянам». По его мнению, земля, недра и полезные ископаемые должны принадлежать народу.

Полищук утверждает, что авторы конституции России 1993 года создали юридическую основу для своих манипуляций, чтобы добывать и присваивать полезные ископаемые в обход населения. Вместе со своими сторонниками он хочет добиться принятия закона, который бы регламентировал, каким образом граждане могли бы получать свою долю от природных богатств в стране.

— В нашей стране сконцентрировано 40% мировых богатств и только 2% населения владеют ими. Я добьюсь, чтобы мы начали получать прибыль с наших природных ресурсов. Запомните мои слова! — эмоционально завершил свое выступление Полищук. 

Ильдар Резяпов, Партия ветеранов России

В партию Ильдара Резяпова входят не только ветераны боевых действий, но и ветераны труда, спорта и культуры. Политик вместе со своими соратниками принимал активное участие в операции по присоединению Крыма к России.

В основе программы Резяпова лежит сочетание, по сути, не сочетаемого. Он предлагает соединить преимущества социализма и капитализма. Программа возможного кандидата в президенты содержит следующие тезисы:
— возвращение прямых выборов глав регионов
— разворот налоговой системы от центра к регионам
— постановка предприятий на национальный контроль
— введение налога на ввоз иностранного капитала (например, налоги на доллары)
— выход из ВТО
— ввод прогрессивной шкалы налогообложения

Ильдар Резяпов также высказался по вопросу изучения татарского языка:

— Я считаю, что национальный язык все-таки должен быть обязательным в республике Татарстан. Может быть не в том количестве, в котором он был ранее. Но живя в Татарстане, каждый должен знать национальный язык. Это, прежде всего, культура предков. 

Андрей Гетманов, Интернациональная партия России

«Я участвую в дебатах для того, чтобы показать гражданам России, что Путину есть альтернатива», — так начал свое выступление Андрей Гетманов. Политик считает, что нынешний президент сформировал неумелых представителей власти по принципу личной преданности и уничтожил социальные лифты для населения. По словам Гетманова, бюджет страны используют для охраны власти от народа, так как 38% государственных денег направлено на содержание силовых структур и госаппарата.

Среди пунктов программы Андрея Гетманова можно встретить довольно интересные лозунги:

1. Материнский капитал переименовать в детский капитал, который будет увеличиваться до 18 лет. И в момент выхода во взрослую жизнь дети будут рублевыми миллионерами.
2. Запретить платное образование и отменить систему вступительных испытаний в вузы. А первый курс сделать подготовительным, чтобы помочь студенту проявить себя и определиться с будущей профессией.
3. «Россия — многодетная мать, так как в ней живет множество народов». Необходимо создать новый российский алфавит, добавив в него несколько букв из национальных языков.
4. Гражданство России должно передаваться по праву рождения.

Вячеслав Смирнов, партия Союз Горожан

Еще один возможный кандидат в президенты, масон Вячеслав Смирнов, в завершение встречи произнес самую «оптимистичную», а может и самую прямолинейную речь.

—  Период с 2010 по 2017 год вы будете вспоминать со слезами на глазах как самое лучшее время в вашей жизни. Дальше будет все очень плохо и прекрасной России будущего никогда не настанет. Если у вас нет богатых родителей и денег или если вы не готовы непосильно трудиться и перешагивать через все принципы, то вы будете лузер и неудачник. И то, что вам обещают политики — это всегда неправда, потому что обещать — это их работа.

Смирнов откровенно заявляет, что если он будет баллотироваться, то на победу не рассчитывает. Став кандидатом, он хочет заявить не о себе, а о своей политической программе и партии.

Среди пунктов программы «Союза Горожан»:
— Отмена 282 статьи УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды»
— Изменение закона о самообороне и разрешение короткоствольного оружия
— Свобода в интернете и ликвидация Роскомнадзора («за глупость»)
— Реорганизация Роспотребнадзора («за жадность»)
— Введение закона о защите животных
— Изменение закона об авторском праве

В конце выступления Вячеслав Смирнов добавил, что лозунг его партии — «Пошалим»

Напомним, что выборы президента России состояться 18 марта 2018 года. В настоящий момент о своем намерении баллотироваться заявили Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Сергей Полонский и Алексей Навальный. 

Виктория Абдуллина, 17.11.2017, 18:47
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин17 ноября 2017, 18:52
Клоуны...кто бы не был президентом,лучше простой народ жить не будет...
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Горожанин17 ноября 2017, 18:58
Даже читать не стал и смотреть на этих скоморохов. Есть один реальный кандидат, все знают его фамилию и это не Путин
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Горожанин17 ноября 2017, 18:59
Посмотрела я на них.... И че то плохо стало... Неужели вот ОНИ пойдут в президенты?
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6
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Горожанин17 ноября 2017, 19:05
В США было 4 кандидата, известных на всю страну, в финале сошлись двое, во Франции было 4 известных всей стране кандидата, 2 сошли с дистанции, осталось двое, в Германии было два кандидата, в России вытаскивают на поверхность пустышку вроде собчек и еще какой-то московской проститутки-блогерши, вот этих никому неизвестных позеров публикуют. Что происходит вообще, что за цирк?
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Зимородок17 ноября 2017, 19:05
фрики.. Но Ирина Волынец как женщина хороша! :-P
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Горожанин17 ноября 2017, 19:07
Это клоуны - новые ряженные как Жириновский и Зюганов...
Массовка на выборах Путина
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3
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Семикласник17 ноября 2017, 19:09
Я всегда смотрю на лица и в глаза. Хоть и говорят, первое впечатление может быть обманчевым. Но.. первое впечатление о человеке по внешности, никогда не подводило. Здесь все.... Пусть занимаются тем, чем до сегодняшнего дня занимались.Однозначно. Они теряют драгоценное время будущих.избирателей и отвлекают от истинных проблем.
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Горожанин17 ноября 2017, 19:09
п.ц!!! партии какие-то неизвестные никому, какие-то серые личности лицами как из метро. что происходит?
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Горожанин17 ноября 2017, 19:12
с каких колен Волынец предлагает встать??? это ее привычная поза в высоких кабинетах коленно-локтевая??? с таких колен?
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Горожанин17 ноября 2017, 19:15
долю от природных богатств в стране? да этого полищука тут же заменят на клон, как только он заикнется об этом, гипотетически став президентом. те, кто их вытолкнул из небытия, они что народ за идиотов держат?
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Горожанин17 ноября 2017, 19:18
""Я добьюсь, чтобы мы начали получать прибыль с наших природных ресурсов. Запомните мои слова! "" Мляя, в детском саду дети знают, что недра давно проданы и поделены и тех, кто попытается это изменить, сразу разделают на молекулы.
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дядя Вася17 ноября 2017, 19:18
В ответ на комментарий пользователя
Я всегда смотрю на лица и в глаза. Хоть и говорят, первое впечатление может быть обманчевым. Но.. первое впечатление о человеке по внешности, никогда не подводило. Здесь все.... Пусть занимаются тем, чем до сегодняшнего дня занимались.Однозначно. Они теряют драгоценное время будущих.избирателей и отвлекают от истинных проблем.
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"Хоть и говорят, первое впечатление может быть обманчевым. Но.. первое впечатление о человеке по внешности, никогда не подводило."

Семиклассник, сынок, это выражение про "первое впечатление" придумано людьми, у которых интуиция не развита. У тебя она есть. Первое впечатление - самое верное! Поверь дяде Васе, мальчик :)
Этому есть простое объяснение - в момент знакомства ваши поля соприкасаются и ты интуитивно получаешь о человеке первичную и самую верную информацию.
Это потом этот человек может тебе как угодно "глаза запорошить", но ты верь своей интуиции и, в конечном счете, человек оказывается таким, каким он "предстал" в момент первого знакомства.
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Зимородок17 ноября 2017, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
с каких колен Волынец предлагает встать??? это ее привычная поза в высоких кабинетах коленно-локтевая??? с таких колен?
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не осуждайте. Она красивая женщина.
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Горожанин17 ноября 2017, 19:21
"в момент выхода во взрослую жизнь дети будут рублевыми миллионерами" в стране где деньги обесцениваются ежегодно на 30% , где из банков выводят сотни миллиардов рублей а потом замыливают дела, где разворовывают пенсионный фонд все, кто может дотянуться, только разве еще не уборщицы, там работающие
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герцог17 ноября 2017, 19:22
Всё равно никто не пройдётз
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Миша Каплин17 ноября 2017, 19:25
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Горожанин17 ноября 2017, 19:26
введение налога на ввоз иностранного капитала (например, налоги на доллары)!!!! это просто абзац, ну что вы им написали за программы? или это на школьников-навальнят рассчитано? так они вас быстро раскусят, школота сейчас бойкая, быстро прошарит что к чему.
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Горожанин17 ноября 2017, 19:28
Ильдар Резяпов также высказался по вопросу изучения татарского языка. Ахаха молодчик!!! Даешь татарский язык от Калининграда до Камчатки! В Чечне заценят и в Бурятии)))) аахаха
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Горожанин17 ноября 2017, 19:30
"Необходимо создать новый российский алфавит" ой мляя
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Горожанин17 ноября 2017, 19:31
В ответ на комментарий пользователя дядя Вася
"Хоть и говорят, первое впечатление может быть обманчевым. Но.. первое впечатление о человеке по внешности, никогда не подводило."

Семиклассник, сынок, это выражение про "первое впечатление" придумано людьми, у которых интуиция не развита. У тебя она есть. Первое впечатление - самое верное! Поверь дяде Васе, мальчик :)
Этому есть простое объяснение - в момент знакомства ваши поля соприкасаются и ты интуитивно получаешь о человеке первичную и самую верную информацию.
Это потом этот человек может тебе как угодно "глаза запорошить", но ты верь своей интуиции и, в конечном счете, человек оказывается таким, каким он "предстал" в момент первого знакомства.
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По первому впечатлению вы редкостный самовлюбленный #удак
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Горожанин17 ноября 2017, 19:31
"Изменение закона о самообороне и разрешение короткоствольного оружия" Даешь Doom 2018 русифицированный!!!
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Горожанин17 ноября 2017, 19:32
Уй тебе в рот, а не зарплату, дичь.
Она пороться будет, а страна алименты платить?
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Горожанин17 ноября 2017, 19:35
А где Собчак с Пахомом?
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Горожанин17 ноября 2017, 19:35
"Гражданство России должно передаваться по праву рождения" Вас реально очень полюбят 17 млн мигрантов, а уж "гражданинов" они вам наделают здесь столько, что безо всяких программ по повышению рождаемости можно будет обойтись))))
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Горожанин17 ноября 2017, 19:40
В ответ на комментарий пользователя
А где Собчак с Пахомом?
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готовят убойную Программу и "предумавают" название Партии))) видите, какие у них противники мастодонты))) так что Собчак корректирует параграфы по Крыму и удаляет по всему рунету свои слова про "русские - это генетическое отребье"
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6017 ноября 2017, 19:40
В ответ на комментарий пользователя
Ильдар Резяпов также высказался по вопросу изучения татарского языка. Ахаха молодчик!!! Даешь татарский язык от Калининграда до Камчатки! В Чечне заценят и в Бурятии)))) аахаха
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Тут фамилия просто обязывает, как не вспомнить про родной язык?
0
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Горожанин17 ноября 2017, 19:43
Такое невозможно даже в Буркина-Фасо
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Горожанин17 ноября 2017, 19:46
Какие отвратительные рожи
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Семиклассник17 ноября 2017, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
По первому впечатлению вы редкостный самовлюбленный #удак
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Я знаю некоторых взрослых, которые разговаривают как'' валенки''.Больше всех.на сегодняшний день, я уважаю папу, своего тренера и старшего брата. Я, на вас не в обиде. Вы, просто слабый человек.Думаю.,что и физически.
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Горожанин17 ноября 2017, 19:49
В ответ на комментарий пользователя Зимородок
фрики.. Но Ирина Волынец как женщина хороша! :-P
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я бы вдул
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Горожанин17 ноября 2017, 19:50
В ответ на комментарий пользователя
Какие отвратительные рожи
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Рожи как рожи, как у вас с нами, но вы на Лысого взгляните из интернациональной партии (кстати из каких еще стран там члены в этой ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ партии) Он реально уже думает, куда пристроить миллиарды, в какой оффшор. Наверное Порошенке позвонит или Путину, проконсультируется)))
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Горожанин17 ноября 2017, 19:50
В ответ на комментарий пользователя
с каких колен Волынец предлагает встать??? это ее привычная поза в высоких кабинетах коленно-локтевая??? с таких колен?
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я бы вдул
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Горожанин17 ноября 2017, 19:53
Ахахахаха))) Только лишь очкарик из Союза Горожан (какого кстати города?) честно признался, что "Дальше будет все очень плохо и прекрасной России будущего никогда не настанет" ))))
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Горожанин17 ноября 2017, 19:56
Что-то не разглядела НЕ ОДНго РУССКОГО ЛИЦА ? ? ? Или ошибаюсь ?
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Горожанин17 ноября 2017, 19:59
В ответ на комментарий пользователя
Что-то не разглядела НЕ ОДНго РУССКОГО ЛИЦА ? ? ? Или ошибаюсь ?
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у нас вапще то многонациональная страна))
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Горожанин17 ноября 2017, 20:00
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Я знаю некоторых взрослых, которые разговаривают как'' валенки''.Больше всех.на сегодняшний день, я уважаю папу, своего тренера и старшего брата. Я, на вас не в обиде. Вы, просто слабый человек.Думаю.,что и физически.
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Брат икрама?
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Горожанин17 ноября 2017, 20:00
В ответ на комментарий пользователя
Что-то не разглядела НЕ ОДНго РУССКОГО ЛИЦА ? ? ? Или ошибаюсь ?
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русские просто не выдвигаются в кандидаты, наверное заняты чем-то более важным
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дядя Вася17 ноября 2017, 20:18
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По первому впечатлению вы редкостный самовлюбленный #удак
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значицца, я мудак? За слова ответишь?
+79270307249. Позвони, если мужик, поговорим.
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Горожанин17 ноября 2017, 20:19
Загуглить "откуда партии берут деньги" вот на это все.
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