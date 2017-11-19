«Это какое-то ОПГ!» На Проспекте Победы владельцы не могут поделить влияние на рынке

Пока бизнесмены не могут поделить рынок, торговцы сидят со свечками и подсчитывают убытки

В Казани идет противостояние новых владельцев ТЦ “Олимп” со старыми. В результате страдают обычные торговцы: им отключают электричество, из-за чего скоропортящийся товар попросту тухнет. ProKazan.ru разбирался в конфликте бизнесменов.

Торги и новый владелец

Все началось с того, что ТК “Олимп” на Проспекте Победы признали банкротом. Имущество должника выставили на продажу. Состоялись торги, основную часть здания выкупил “Унистрой”, вторую - ИП Гафур Мерджидов.

После того, как состоялись торги, оказалось, что собственник с ними не согласен. Чтобы признать сделку недействительной, предыдущий собственник подал в суд. Арбитражный суд наложил обеспечительные меры, что помешало новым владельцам вступить в собственность. В результате не были заключены новые договора с субарендаторами помещений - предпринимателями на рынке.

Света нет

Так как рынок - территория, подлежащая аренде, каждый предприниматель обязан заключить договор с владельцем. Однако из-за конфликта нового и старого владельца торговцы столкнулись с тем, что у них начали отключать свет, что приводит к порче продуктов.

- Ни новые договора не могут с нами заключить, ни старые хозяева не имеют права брать с нас плату! - возмущается Лилия, работница рынка. - Старые владельцы с нас ничего не требуют, мы спокойно работаем, а новые, несмотря на то, что есть эти обеспечительные меры, уже не раз отключают электроэнергию. Портятся продукты, народ к нам не идет! Мы не против кому бы то ни было платить, но это же должно быть по закону! Пусть пройдут все суды, чтобы пришли новые собственники с документами и сказали, вот мы новые собственники, теперь будете платить нам, давайте заключать договора.

Прежний владелец: “Торговцы заключали договор с нами, и этот договор не растогнут”

Представитель Романова, предыдущего собственника помещений, который не стал называть имени, прокомментировал, что арендаторы не имеют права заключить договор с Мерджидовым, так как у них заключен договор с Романовым. Пока новый собственник не вступил в права, выгонять кого-либо отсюда он не имеет права.

- Решением суда наложены обеспечительные меры по запрете и распоряжении имущества. Новый собственник Мерджидов распоряжается этим имуществом незаконно. Получается он заставляет предпринимателей, с которыми у них заключен договор с Романовым, заключить второй договор с ними. У нас с ними договор не расторгнут. Поэтому несмотря на обеспечительные меры нарушается закон.

Новый собственник: “Это ОПГ!”

Представитель собственника Лилия Гибадуллина уверена, что все, что происходит - это возврат в девяностые: Меджидов приобрел имущество согласно официальным торгам, а старые владельцы продолжают собирать с предпринимателей деньги.

- Ранее на территории рынка действовала вот такая группа лиц: был ТК “Олип”, в лице учредителей Ильгиза Минкина и Максима Романова, - рассказывает Лилия Гибадуллина. - Имущество было продано победителю торгов Гафуру Меджидову. Протокол о результатах получили все участники. Однако до субарарендаторов господин Романов эту информацию не довел и за октябрь арендную плату собрал. Ссылается на то, что он не согласен с результатами торгов. Я думаю, что в суде этот вопрос рассмотрят и решат кто прав , а кто нет. В данном случае Меджидов является добросовестным покупателем предложившим наибольшую цену, заключившим в срок ДЕР и оплатившим имущество.

ООО “Омега”, связанная с Минкиным компания, учредитель которой является его сын, подали жалобу в ФАС на признание торгов недействительными. ФАС в удовлетворении ходатайства отказал. Зато ограничительные меры наложил Арбитражный суд.

- Мы не успели получить право собственности, подали жалобу, хотим оспорить, но до суда дело не дошло. Так как у нас не получилось вступить в право собственности, мы заключили договор аренды, на основании него заключили договора с некоторыми торговцами. Я выхожу к ним, говорю, ребят, приходите к нам, заплатите, пожалуйста, за свет. Мы не просим у людей денег за октябрь, входим в их положение и просим оплатить только свет. Мы же за них платим!

Лилия уверена, что торговцы запуганы прежними владельцами рынка, которые просто не разрешают им работать с кем-то другим.

- А как еще заключать с ними договора? Эти люди им зайти сюда не дают! Если кто-то отсюда выходит, к нему потом идут “ребята” и говорят: “Ты что, самый умный?”. Конечно, они подговаривают людей! Мы попали в какие-то девяностые! Даже те из торговцев, кто более-менее понимает, что происходит, говорят им, вы почему нашими руками действуете?



По рынку ходит группа лиц поддерживающая старого арендатора и на каждую нашу попытку поговорить с субарендаторами начинают кричать и говорить, что торги будут оспаривать и мы на рынке никто и с нами контактировать не нужно. Не понимая, видимо, того, что, чтобы так говорить, торги все-таки сначала нужно оспорить и хотя бы решение суда показать. Эти крепкие ребята собирают людей, заставляют писать их заявление в полицию. Главное в этом, что они не сами это делают, а людьми манипулируют

Когда в 21 веке источник света - свеча

Пока в противостоянии страдают люди, которые никак не могут повлиять на ход дела: простые торговцы. Практически во всех маркетах отсутствует электричество. Продавцы сидят со свечками.



Тамара

- У меня здесь товара примерно на 250 тысяч, - жалуется Тамара, продавец рыбы. - Представляете, если это все испортится? Нам же это никто не возместит! Это же издевательство! Полиция приходит и уходит, а ничего не предпринимают. Новый собственник не вступил в свои права, какое они имеют права так отключать свет?



Дамира

- С октября, уже полтора месяца так мучают! - возмущается Дамира, продавец молочных продуктов и колбасы. - Разве так можно?! То включается, то отключается! У нас же холодильники, может мотор сгореть! Ну сколько можно?!



Александр

- Сегодня только приняли мясо, свежее, еще теплое. Здесь товара примерно на 200 тысяч. Испортится, наверное, - с безнадегой рассуждает продавец говядины Александр.

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