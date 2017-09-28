В Казани продали Приволжский рынок и торговый центр «Олимп»

Стихийный рынок у метро Проспект Победы может все-таки исчезнуть

За 538 млн. рублей в Казани продан торгово-гостиничный комплекс “Олимп”. Отель с торговым комплексом купила присоединенная к “Унистрою” компания, тогда как участок земли, где располагались торговые ряды Приволжского рынка площадью 11,8 тыс. кв. м., отошел бизнесмену Гафуру Мерджидову.

Приволжский рынок считается одним из крупнейших в Казани. Управлял им бизнесмен Ильгиз Минкин, в основавший фирму “Олимп”. В 2005 году рынок был реконструирован, рядом с ним была построена станция метро “Проспект Победы”. В 2013 году была открыты 14-этажная гостиница и торговый комплекс. Уже через два года ООО “ТК “Олимп” объявило о своем банкротстве. Долги компании на тот момент составляли 859 млн. рублей, затем сумма изменилась до 500 млн. рублей. Изменилась также и цена за продаваемые гостиницу, паркинг и торговый комплекс: если изначальная их цена составляла 1,7 млрд. рублей, то в апреле цена снизилась до 387 млн. рублей. Здание рынка с прилегающей территорией ушло с молотка за 151 млн. рублей предпринимателю Гафуру Мерджидову, который занимается розничной торговлей чулочно-носочными изделиями. В прошлом году он приобрел помещения на улице Зорге, 70 площадью 816 кв.м.

ProKazan.ru не раз поднимал тему о недопустимости расположения рынка, на котором любой желающий может начать торговлю, имея при себе лишь картонную коробку, складной стул и свой товар. Жители окрестных домов неоднократно оставляли жалобы на портале госуслуг РТ. Дорога от жилых домов к станции метро Проспект Победы превратилась в настоящий базар. Здесь в любое время года и в зависимости от сезона можно было купить дурно пахнущее мясо, неспелые фрукты, дешевые товары для дома и старомодные наряды.

После ряда публикация редакция получила ответ, что рынок будет ликвидирован. По словам заместителя руководителя Исполкома Казани Ивана Кузнецова, на этом месте должны были появиться благоустроенные торговые объекты с навесами. Нам пообещали, что уличная торговля сойдет на нет в до конца июня прошлого года. Торговать там будут исключительно республиканские сельхозпроизводители и фермеры. Ряд нарушений действительно были устранены, однако видимых изменений там мы не заметили.

Что теперь будет с рынком, пока неизвестно. Как прокомментировал “Коммерсантъ” руководитель проектов практики «Оценка» консалтинговой группы «НЭО Центр» Сергей Кузьмин, новый собственник рынка реконструирует объект, так как использование площадей не рентабельно для этого места.

- Инвестор снесет строения и построит либо жилые дома, либо торговый центр», — считает эксперт.