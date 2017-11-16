Власти Татарстана выбрали новое место для выращивания снежных барсов

Питомник по разведению котят снежного барса планируют разместить в Лаишевском муниципальном районе Татарстана

Власти Татарстана выбрали новое место для выращивания и разведения снежных барсов, пишет РБК.

Сообщается, что питомник по разведению котят снежного барса планируют разместить на Саралинском участке заповедника в Лаишевском муниципальном районе Татарстана.

- По итогам выезда и обсуждений наиболее предпочтительным для размещения центра сочли Саралинский участок заповедника в Лаишевском муниципальном районе. Он находится на отдаленном расстоянии от автодорог с интенсивным движением, крупных населенных пунктов, в связи с чем, испытывает наименьшее антропогенное воздействие, - отметили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Как отметили в ведомстве, котята, выращенные в межрегиональном центре, в дальнейшем будут переведены в Саяно-Шушенский заповедник.

Напомним, ранее котят снежного барса планировали выращивать в Зеленодольском районе Татарстана. Питомник хотели создать на базе охотничьего хозяйства «Свияжск».

Справка



Снежный барс, или ирбис – крупная кошка, которая обитает в суровых условиях высокогорий. Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех странах своего ареала. В России снежный барс обитает в горных системах Алтая, Западного и Восточного Саяна, в горах Тувы и Бурятии.