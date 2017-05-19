Под Казанью будут выращивать котят снежного барса для заповедников России

В Зеленодольском районе уже зарезервирован участок площадью около 5 гектаров

В Зеленодольском районе Татарстана будут выращивать котят снежного барса для заповедников России. Об этом накануне на пленарном заседании в рамках форума KazanSummit-2017 рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

Питомник по разведению котят снежного барса будет создан на базе охотничьего хозяйства «Свияжск».

- В Зеленодольском районе уже зарезервирован участок площадью около 5 гектаров. Там есть все условия для размножения барсов — лес, дикая природа, возможность построить вольеры, - отметил глава Минэкологии.

По словам Абдулганиева, казанские специалисты возьмут за образец опыт восстановления леопардов в Сочинском национальном парке.

Напомним, о том, что в Зеленодольском районе хотят создать центр по разведению снежных барсов стало известно в ноябре прошлого года. В Зеленодольском районе планируют разводить ирбисов, а вот растить их и готовить к жизни на воле будут уже специалисты Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае. Там планируют открыть Центр реабилитации и реинтродукции снежного барса.

Справка



Снежный барс, или ирбис – крупная кошка, которая обитать в суровых условиях высокогорий. Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех странах своего ареала. В России снежный барс обитает в горных системах Алтая, Западного и Восточного Саяна, в горах Тувы и Бурятии.