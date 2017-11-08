СМИ: прототип ракетоносца Ту-160М2 совершит первый полет в Казани

Прототип стратегического ракетоносца Ту-160М2 впервые поднимется в воздух с аэродрома Казанского авиазавода в феврале будущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

- Самолет с заводским номером 804, изготовленный из советского задела, выкатят из цеха окончательной сборки Казанского авиазавода и передадут на летно-испытательную станцию в ноябре этого года. В феврале следующего года он совершит первый полет, - говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, боевая машина будет способна выполнять такие же задачи, которые выполняют находящиеся в строю 16 Ту-160.

Напомним, ранее сообщалось, что стратегический ракетоносец Ту-160, производство которого планируется возобновить в Казани, получит высокоэффективную систему радиоэлектронной борьбы с улучшенными возможностями по преодолению ПВО.

Справка



Ракетоносец Ту-160 с изменяемой геометрией крыла был разработан на рубеже 1970-1980-х годов, а в 1987 году самолет приняли на вооружение. Уже тогда в его конструкцию были заложены стелс-технологии, что позволяет "Белому лебедю" внезапно появляться в самых разных точках мира. Самолет является обладателем 44 мировых рекордов по высоте и дальности полета. Один из последних рекордов - беспосадочный перелет на 18 тысяч километров за 24 часа и 24 минуты. Также Ту-160 является самым большим, мощным и тяжелым в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом.