В Татарстане на сына экс-министра транспорта возбудили дело из-за налогов

В Набережных Челнах было возбуждено дело на 27-летнего Владимира Швецова-младшего, сына экс-мнистра транспорта РТ Владимира Швецова, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Швецов, занимающий должность директора занимающейся перевозкой пассажиров компании "ПАК Инвест", в период с марта 2015 года по февраль 2016 года уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 7,5 млн рублей, - рассказали ProKazan.ru.

По предварительным данным, подозреваемый вносил недостоверные сведения в налоговые декларации.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов", идет расследование.

Напомним, Владимир Швецов-старший в 90-х годах занимал должность заместителя премьер-министра РТ, председателя государственного комитета РТ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и министра транспорта и дорожного хозяйства РТ. В 2011-2015 гг - заместитель руководителя департамента строительства Москвы.