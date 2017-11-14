Новое дело: в Челнах в офисе «Еврогрупп» следователи снова проводят обыски

Сегодня в Набережных Челнах в офисе компании «Еврогрупп» следователи вновь проводят обыски по новому делу, передает «Реальное время».

Накануне Следственный комитет РТ сообщил о том, что два земельных участках в 4,4 га под ЖК «Санрайс Сити» были сданы исполкомом в аренду без торгов за 196 тыс рублей, а позже арендаторы переуступили их застройщику ЖК уже за 136,5 млн рублей. Тем самым бюджету РФ был причинен особо крупный ущерб. По этому делу уже был задержан юрист компании «Еврогрупп» Альберт Халиуллин.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что под домашний арест отправили кузена экс-мэра Набережных Челнов Василя Шайхразиева Айрата Мардашина. Суд назначил ему домашний арест до 22 декабря. Он подозревается в хищении земельного участка в Боровецком лесу Тукаевского района.

По версии следствия, в 2012 году юрист компании «Еврогрупп» Альберт Халиуллин и его знакомый Айрат Марданшин, под покровительством неустановленных высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов Набережных Челнов, а также на тот момент занимавшего должность руководителя исполкома Тукаевского района Расима Асылгараева, совершили хищение участка Елабужского лесничества площадью более 33,9 тыс. кв. м., относящегося к лесному фонду РФ в Боровецком лесу Тукаевского района, что повлекло отчуждение имущества Российской Федерации стоимостью не менее 75 млн. рублей.

Отмечается, что причастность к совершению преступления Асылгараев признал, а остальные нет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий). Расследование продолжается.

Кстати



«Еврогрупп» - лидер коммерческой недвижимости в Набережных Челнах. Компания имеет в собственности 400 тысяч квадратных метров площадей. В активе компании торговые комплексы, офисные здания, складские комплексы и земельные участки под строительство как коммерческой, так и жилой недвижимости.