В Казани под домашний арест отправили родственника вице-премьера РТ

В Казани под домашний арест отправили кузена экс-мэра Набережных Челнов Василя Шайхразиева Айрата Мардашина. Суд назначил ему домашний арест до 22 декабря, сообщает следственный комитет.

Сообщается, что он подозревается в хищении земельного участка в Боровецком лесу Тукаевского района.

А ранее стало известно, что другой фигурант этого дела — юрист ГК «Еврогрупп» Альберт Халиуллин был объявлен в федеральный розыск.

Напомним, по версии следствия в 2012 году юрист компании «Еврогрупп» Альберт Халиуллин и его знакомый Айрат Марданшин, под покровительством неустановленных высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов Набережных Челнов, а также на тот момент занимавшего должность руководителя исполкома Тукаевского района Расима Асылгараева, совершили хищение участка Елабужского лесничества площадью более 33,9 тыс. кв. м., относящегося к лесному фонду РФ в Боровецком лесу Тукаевского района, что повлекло отчуждение имущества Российской Федерации стоимостью не менее 75 млн. рублей.

Отмечается, что причастность к совершению преступления Асылгараев признал, а остальные нет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий). Расследование продолжается.