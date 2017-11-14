В Татарстане за коррупцию наказали 206 чиновников

В Татарстане в 2017 году были наказаны 206 муниципальных служащих за за конфликт интересов и ложные сведения о доходах и расходах, об этом рассказал сегодня заведующий сектором Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

- Ситуация в целом не в полной мере радует. За прошедший период текущего года было проведено 302 проверки в муниципальных учреждениях, было выявлено 122 факта предоставления муниципальными служащими недостоверных документов, 75 из них были привлечены к дисциплинарной ответственности, – заявил чиновник.

Не все чиновники были наказаны, так как некоторые из них допустили технические и малозначительные ошибки.

Ранее этот чиновник заявил о том, что в Татарстане за последние годы начала снижаться эффективность взяток. При этом, согласно исследованиям, каждый 11-й житель Татарстана в 2017 году сталкивался с коррупционными ситуациями. На сегодняшний день одной из главных проблем является то, что девять человек из десяти не сообщают о коррупционных нарушениях.