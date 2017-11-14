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В Татарстане за коррупцию наказали 206 чиновников

В Татарстане за коррупцию наказали 206 чиновников
16+
Фото: "Татар Информ" (Султан Исхаков)

В Татарстане в 2017 году были наказаны 206 муниципальных служащих за за конфликт интересов и ложные сведения о доходах и расходах, об этом рассказал сегодня заведующий сектором Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

- Ситуация в целом не в полной мере радует. За прошедший период текущего года было проведено 302 проверки в муниципальных учреждениях, было выявлено 122 факта предоставления муниципальными служащими недостоверных документов, 75 из них были привлечены к дисциплинарной ответственности, – заявил чиновник.

Не все чиновники были наказаны, так как некоторые из них допустили технические и малозначительные ошибки.

Ранее этот чиновник заявил о том, что в Татарстане за последние годы начала снижаться эффективность взяток. При этом, согласно исследованиям, каждый 11-й житель Татарстана в 2017 году сталкивался с коррупционными ситуациями. На сегодняшний день одной из главных проблем является то, что девять человек из десяти не сообщают о коррупционных нарушениях.

Н. Вильданов, 15.11.2017, 12:05
Тэги: Криминал
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Комментарии

12815 ноября 2017, 12:15
Премии лишили?
0
7
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Дмитрий15 ноября 2017, 12:22
Вот это наказание , обалдеть ! Вместо того что бы хотя бы уволить !! Продолжают покрывать друг друга корупционеры чинуши !!
0
13
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Васька15 ноября 2017, 12:23
посмеялся
0
12
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Горожанка15 ноября 2017, 12:30
Крупную рыбку даже потревожить не посмели.
Лучший комментарий
1
16
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смерть коррупционерам15 ноября 2017, 12:41
как интересно они сами себя могут наказать,когда основная коррупция во властных структурах где все повязаны родственными и дружескими узами
0
13
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Горожанин15 ноября 2017, 12:49
"На сегодняшний день одной из главных проблем является то, что девять человек из десяти не сообщают о коррупционных нарушениях." Ага, сообщишь, потом самого и засудят за клевету. И дадут реальный срок. За примерами далеко ходить не надо.
0
3
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Горожанин15 ноября 2017, 12:59
А уже можно нарушать?уже в открытую,уволить же нельзя.
0
1
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житель15 ноября 2017, 13:02
у 206 чинарей даже не хватило ума наворованное на жену оформить !!!!!!!!!!!!!
0
2
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Горожанин15 ноября 2017, 13:09
Крупную рыбу трогать нельзя, крупная рыба пацану должность дала. Пацана воспитывают,когда задница удобно поперёк чиновничьей лавки лежит.
0
1
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Горожанин15 ноября 2017, 13:25
технические ошибки - это когда три-четыре нолика в декларации пропустил? 8-*
0
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