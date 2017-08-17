В Татарстане снизилась эффективность взяток

Согласно исследованиям, каждый 11-й житель Татарстана в 2017 году сталкивался с коррупционными ситуациями

В Татарстане за последние годы начала снижаться эффективность взяток, об этом сегодня рассказал на пресс-конференции заведующий сектором Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

- Положительный процент решения вопроса, если мы сравнимаем с другими годами, он снижается, это означает, что даже если было то или иное подношение, то далеко не факт, что твой вопрос решится именно так, как бы ты хотел, - отметил Салават Рахимов.

При этом, согласно исследованиям, каждый 11-й житель Татарстана в 2017 году сталкивался с коррупционными ситуациями.

На сегодняшний день одной из главных проблем является то, что девять человек из десяти не сообщают о коррупционных нарушениях.