В Центре семьи «Казан» временно перестанут регистрировать браки

В Центре семьи «Казан» со 2 января и до конца марта 2018 года не будут проводить церемонии регистрации брака. Об этом сообщает Управление ЗАГСа Казани.

Сообщается, что это связано с обеспечением безопасности фестиваля болельщиков ЧМ-2018, который пройдет на площадке у центра.

- Во время проведения чемпионата здесь будет установлен экран для демонстрации матчей, 16-метровые осветительные башни, шатры для организации обслуживания фестиваля, мобильная сцена для проведения концертов и других массовых мероприятий, также будет организована зона обеспечения контроля доступа, - говорится в сообщении.

Отметим, что подготовительные работы на территории уже начаты, в связи с чем уже полностью закрыта территория парковки.

- На этот период торжественная регистрация брака будет проводиться в отделах Управления ЗАГС по Кировскому и Приволжскому районам - ул.Болотникова, 35а и ул.Р.Зорге, 89, - добавили в ЗАГСе.