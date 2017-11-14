«Исключений не будет ни для кого»: Кремль не изменит позиции по поводу изучения татарского

Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Позиция Кремля по поводу изучения национальных языков, в том числе татарского, не изменится. Языки должны изучаться добровольно, исключений не будет. Об этом заявил федеральный чиновник, передает РБК.

- Все будет в соответствии с законодательством — национальные языки изучаются на добровольной основе. Это правило для всех национальных республик, исключений не будет ни для кого, - сказал чиновник, близкий к Кремлю.

О том, что федеральный центр не намерен менять свою позицию по поводу добровольности изучения национальных языков подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Да, действительно, - ответил Песков.

Напомним, ранее в ходе сессии Госсовета РТ президент республики Рустам Минниханов заявил, что власти Татарстана ожидают нового федерального стандарта, согласно которому татарский язык будет преподаваться два часа в неделю.

- Мы ждем федерального стандарта, где татарский язык будет преподаваться 2 часа в неделю. Я говорил с администрацией, понимание есть. Учебная четверть начата, нами принято решение, что ни один преподаватель не будет уволен, - сказал Минниханов.

Также в ходе заседания было отмечено, что план предложенный министерством РТ, сейчас проходит согласование у министра образования и науки России Ольги Васильевой.

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