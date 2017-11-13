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Минэкологии РТ: строительство мусоросжигательного завода в Осиново не согласовано

Минэкологии РТ: строительство мусоросжигательного завода в Осиново не согласовано
16+
Фото: ProKazan.ru
В ведомство документов по согласованию выбора земельного участка не поступало

Строительство мусоросжигательного завода в поселке Осиново не согласовано. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

- В министерство документов по согласованию выбора земельного участка по предприятию термического обезвреживания отходов для Казани не поступало, - сообщили ProKazan.ru пресс-службе.

Напомним, ранее появилась информация о том, что мусоросжигательный завод перенесут за пределы Казани. Новым местом строительства станет поселок Осиново неподалеку от Новой Туры и Залесного.

Напомним, мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

В мае глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии №3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет ничего загрязнять.

- Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы. Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно, - отметил президент.

Люция Кашапова, 14.11.2017, 11:37
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин14 ноября 2017, 11:39
Начинается....согласовано-не согласовано.Детский сад! Все в ромашку играют, как с татарским языком. Сначала выяснить нужно, ПроКазан, что к чему, потом уже статьи строчить. Там можно, тут нельзя. Тьфу!
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