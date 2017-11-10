Telegram: Мусоросжигательный завод построят в Осиново

Официально по последним данным продолжаются поиски оптимального места для завода

Мусоросжигательный завод перенесут за пределы Казани в поселок Осиново, об этом сообщает Telegram-канал "Неудаща" со ссылкой на источники.

Отмечается, что это решение принято министерством экологии Татарстана. Новым местом строительства станет поселок Осиново неподалеку от Новой Туры и Залесного.

Напомним, официально о месте строительства завода ничего не сообщалось, по последним данным продолжаются поиски оптимального места.

Мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

Напомним, в мае глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии №3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет ничего загрязнять.

- Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы. Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно, - отметил президент.