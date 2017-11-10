«Я плакать больше не буду никогда»: Алина из Нижнекамска слетала в Москву на фан-встречу

Популярная ведущая видеоблога «Лайк TV шоу» на YouTube 10-летняя Алина из Нижнекамска, которая стала известна после видеоролика со слезами, провела фан-встречу в Москве, на которой ей подарили десятки плакатов. Об этом сама девочка рассказала в ролике на YouTube.

- Я плакать больше не буду никогда, - пообещала девочка на видео своим подписчикам.

Среди подаренных плакатов есть весьма необычные с бумажными стрекозами и классические - с сердечками.

Напомним, Алина планировала познакомиться со своими подписчиками 2 ноября. Однако, несмотря на обещания, никто не пришёл на встречу. После этого девочка записала видео, где со слезами на глазах рассказала о случившемся.

За несколько дней после поддержки популярных блогеров видео набрало 5 млн просмотров, на девочку подписались свыше 380 тысяч человек.