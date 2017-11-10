Смерть девушки из Казани в Калининграде: полиция проверит травмы, полученные перед смертью

ProKazan.ru добился, чтобы полиция проверила все обстоятельства странной смерти

Следственный комитет по Калининградской области прокомментировал смерть 24-летней жительницы Казани Наталии Батлер. Следовали решили, что девушка выпрыгнула из едва приоткрытого окна второго этажа, проломив себе череп, сломав позвоночник и разорвав внутренние органы. На теле ее были обнаружены травмы недельной давности, которые не могли являться причиной смерти и поначалу у следователей вопросов не вызывали. ProKazan.ru смог добиться, чтобы выяснением причин возникновения травм на теле девушки занялись правоохранительный органы: это могли быть побои.

- Для того, чтобы выяснить, как она получила эти травмы, материал направлен в полицию, - рассказала пресс-секретарь СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.

Как прокомментировала представитель ведомства, вывод о самоубийстве следователь сделала на основании опроса сожителя погибшей. Утверждения матери, что на подоконнике не обнаружены следы Наталии, в ведомстве опровергли.

- Матери не было на месте в день происшествия. Из пояснений молодого человека следует, что он видел, как она стояла на подоконнике. То, что окно было в режиме проветривания - это достаточное расстояние, чтобы взрослый человек при желании протиснулся. Сама мать говорила, что девушка намерена была покончить с собой.

При падении всего лишь со второго этажа Наталия получила такие тяжелые травмы как пролом черепа, перелом позвоночника и разрыв внутренних органов. При этом айфон, лежащий в кармане девушки, не получил ни царапины. Следовали объяснили это тем, что удар пришелся на другую сторону.

- Удар пришелся на голову, а перелом позвоночника, как правило, при падении с высоты бывает компрессионный. Телефон же лежал в кармане, и не попал под удар.

Напомним, что тело 24-летней Наталии Байтлер было найдено в Калининграде под окнами квартиры, где она жила с молодым человеком. Следователи сделали вывод, что девушка выпрыгнула из едва приоткрытого окна второго этажа. Однако в разговоре с корреспондентом портала ProKazan.ru мать Наталии Анжела Байтлер высказала мнение, что ее дочь могли убиить. Молодой человек в ответ на намериние разобраться в ситуации ответил: "Кишка тонка".