«Кишка тонка»: жительница Казани добивается расследования смерти дочери в Калининграде

Следователи решили, что девушка проломила себе череп, упав со второго этажа

В мае этого года в Калининграде погибла 24-летняя жительница Казани Наталия Байтлер. Официально ее гибель была признана самоубийством. Якобы девушка выпрыгнула из едва приоткрытого окна второго этажа, проломив себе череп, сломав позвоночник и разорвав внутренние органы.

Не любила, но жила

Мать Наталии Анжела Байтлер рассказывает, что девушка улетела в Калининград на время. Там ее ждал молодой человек, с которым она познакомилась в Сети.

- У них были непонятные отношения, - рассказывает Анжела Байтлер. - Не могу сказать, что она его любила, но была привязана. Они постоянно ругались, я слышала от других, что он обзывал ее проституткой. Она никогда не говорила, что ей там плохо, но я чувствовала какую-то обиду, как будто она хотела вырваться оттуда, но не могла. У нее даже чемодан так и остался не разобран.



Наталия собиралась ехать в Санкт-Петербург

Мать была против этой связи. Ее настораживало, что молодой человек вырос без родителей. Отец его спился, а мать лишили родительских прав.

- Рос как трава в поле, никому до него не было дела. Возможно, он из-за матери ненавидит женщин. Ко мне он сразу начал обращаться на “ты”.

Анжела Байтлер вспоминает, что с момента переезда в Калининград дочь старалась не общаться с матерью в присутствии молодого человека. Она предполагает, что он настраивал ее против родных, а судя по показаниям одной из свидетельниц, еще и бил и выгонял из дома.

Трагедия на праздновании дня рождения

6 мая этого года тело Наталии было обнаружено под окнами квартиры, где она жила с молодым человеком. Компания тогда праздновала двойной день рождения пары. В разгар веселья девушка якобы выбросилась со второго этажа. У нее был переломан позвоночник, пробит череп, разорваны внутренние органы, они погибла на месте. Странно, что при таком страшном падении у девушки остался невредимым телефон, которых лежал в кармане.



Траектория падения девушки

- Полностью все переломано и перекручено! - листает материалы дела Анжела Батлер. - Но как такое возможно, ведь второй этаж? При этом, судя по материалам, окно было открыто в режиме проветривания. В квартире шел ремонт и была строительная пыль, а на подоконнике нет ни одного следа ноги!

При таких травмах погибшей и деталей места происшествия следователь все равно сделала вывод, что девушка сама спрыгнула вниз. На каких основаниях сделан такой вывод - неизвестно.

Вопросы



Положение окна в момент падения Наталии

Вообще, листая материалы дела, остается много вопросов. Как взрослый человек мог протиснуться с расщелину приоткрытого окна, при этом ни разу не шагнув на подоконник? Почему в моче убитой был обнаружен алкоголь, а в крови - нет? Почему следователи закрыли глаза на то, что на теле девушки уже были недельные травмы? Почему в материалах дела свидетели говорят, что Наталия лежала лицом вниз, а на фото - вверх? Почему свидетелями то и дело упоминается коньяк, а на фото - бутылка из-под водки? Да элементарно, почему известие о смерти дочери женщина получила не от следователей, а от ритуального агентства.



На теле девушки были обнаружены недельные травмы

- Меня даже не пустили на опознание. Следователь так и сказала “Увидите свою дочь только в гробу”. С каких пор опознание доверяется чужому человеку?

Не вызывает у следователей вопросов и то, что у девушки оказался совершенно пустой айфон и ноутбук. Телефонный справочник, фотографии, сообщения - все это было удалено.

“Кишка тонка”

Убитая горем мать признается: в Калининграде сделала много ошибок. Доверилась первому человеку, назвавшемуся юристом, который пропал после получения денег. Поддалась на убеждения, что тело лучше кремировать, так как перевезти его в Казань стоило слишком дорого. Не настояла на выяснении мотивов “суицида”.

- Возможно, они решили, что раз я издалека, то не буду добиваться правды, - рассуждает Анжела. - Следователь не захотела разбираться и портить себе статистику. А он, когда я начала поднимать тему, написал мне “Кишка тонка”.

С журналистами молодой человек общаться отказывается, сразу бросая трубку.

Портал ProKazan.ru направил запрос в следственный комитет по Калининградской области. Мы просим объяснить, на каких основаниях смерть Наталии Байтлер признана самойбийством, почему в материалах значатся грубые неточности и почему данные о смерти были переданы третьим лица. На момент сдачи материала ответ не был получен.