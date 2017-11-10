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Ильдара Халикова наградят медалью «За труд и доблесть на благо Казани»

Ильдара Халикова наградят медалью «За труд и доблесть на благо Казани»
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Фото: архив ProKazan
Ранее его отправили в отставку после краха "Татфондбанка"

Бывшего премьер-министра РТ Ильдара Халикова наградят знаком отличия "За труд и доблесть на благо Казани", Ильсур Метшин подписал распоряжение 7 ноября. Об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии.

Также будут награждены гендиректор "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов и председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров.

Напомним, 3 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов отправил премьер-министра РТ Ильдара Халикова в отставку, удовлетворил обращение об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Ильдар Халиков после ухода в отставку возглавил АО "Управляющая компания «Татэнерго»". Халиков объяснил,что решение было принято давно, а кризис в банковской сфере только отсрочил его реализацию. Чиновник работал на должности премьера с 2010 года.

Н. Вильданов, 13.11.2017, 10:51
Тэги: Ильдар Халиков
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Комментарии

мер13 ноября 2017, 10:58
после дождичка в четверх дам ишо медальку сверх
только ты уж постарайся чтоб народ меня не сверг
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9
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Горожанин13 ноября 2017, 11:00
Да уж... за развал ТФБ... Однако орденоносец>-(
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0
42
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Горожанин13 ноября 2017, 11:02
Шокирующая новость. Казанцы в недоумении. За что!?
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33
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Горожанин13 ноября 2017, 11:03
Стащил общие деньги и....на таксиста свалил)))))
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Горожанин13 ноября 2017, 11:04
Давно пора
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Горожанин13 ноября 2017, 11:07
Место рядом с Мусиным, вот его награда.
0
24
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Стас13 ноября 2017, 11:08
А премия к медальке сколько миллионов будет? С одного хлебного места на другое посадили, был смотрящим за общаком в банке, теперь общак в другое место перекинули. Ему не медальку надо, а камеру одиночку лет на 25 с конфискацией всего до десятого колена.
0
21
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Горожанин13 ноября 2017, 11:09
Мда... Татарстанская верхушка совсем берега потеряла. Ничего, отожмет у вас Сечин Татнефть, посмотрим, как запоете.
2
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Дед13 ноября 2017, 11:14
Ужас. Позор. Бестыдники. Совести нет совсем. Тьфу.
1
24
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глас народа13 ноября 2017, 11:17
Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку --- Себя то, что забыл наградить, всетаки по 25 часов трудиться, непосильным трудом......
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9
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Горожанин13 ноября 2017, 11:22
Еще Метшину медальку за развал ФК Рубин
0
9
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Горожанин13 ноября 2017, 11:23
Люк чугунный ему от канализации, а не медаль. Всё профукал .
0
8
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Я13 ноября 2017, 11:29
Да уж, не поймешь, где воры и где орденоносцы, это у нас только так могут. Ну хотя бы неофишировали бы, только народ злят или это специально так делают.
0
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Горожан13 ноября 2017, 11:35
В стране где партия воров и жуликов правит иначе и быть не могло , голосуйте за президента жулика !
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Горожанин13 ноября 2017, 11:36
Механизм получения медали в РТ прост. Надо ничего не делать, развалить. Ещё Вам будет награда, если качество ниже плинтуса, срывы сроков выполнения обязательств. Все подряды будут Ваши, наверно не надо называть кому они достаются. Ну Вы догадались...
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Татьяна13 ноября 2017, 11:40
Да, уж! Вот это шокирующая новость! За развал банка , за увольнение из правительства - МЕДАЛЬ! Офигенно живем в Татарстане!
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Юр13 ноября 2017, 11:40
А за орден надо несколько банков чтобы рухнули?
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