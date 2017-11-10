Ильдара Халикова наградят медалью «За труд и доблесть на благо Казани»

Ранее его отправили в отставку после краха "Татфондбанка"

Бывшего премьер-министра РТ Ильдара Халикова наградят знаком отличия "За труд и доблесть на благо Казани", Ильсур Метшин подписал распоряжение 7 ноября. Об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии.

Также будут награждены гендиректор "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов и председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров.

Напомним, 3 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов отправил премьер-министра РТ Ильдара Халикова в отставку, удовлетворил обращение об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Ильдар Халиков после ухода в отставку возглавил АО "Управляющая компания «Татэнерго»". Халиков объяснил,что решение было принято давно, а кризис в банковской сфере только отсрочил его реализацию. Чиновник работал на должности премьера с 2010 года.