«Будет интересно»: предвыборную кампанию Собчак в соцсетях возглавил уроженец Казани

Уроженец Казани, известный блогер Рустем Адагамов присоединился к команде Ксении Собчак на выборах президента России в 2018 году. Об этом сообщила сама Собчак на своей странице в соцсети.

- У нас серьезное пополнение в команде «Против всех!». К нам присоединился Блогер №1 российского интернета –Рустем Адагамов. Мы счастливы видеть его в команде, он будет помогать вести нашу кампанию во всех социальных сетях и блогах, - написала она.

Собчак отметила, что в 2012 году Адагамов был избран в Коордиционный совет оппозиции, а также был одним из учредителей Лиги избирателей, боровшейся за честные выборы.

- Его активная политическая позиция стала причиной его уголовного преследования, построенного на полностью выдуманных абсурдных обвинениях. Несмотря на эти преследования, его гражданская позиция остается прежней, я очень рада решению Рустема! Будет интересно!, - добавила кандидат в президенты.

- Я рад, что Ксения Собчак пригласила меня в свою команду, для меня это свидетельство ее неангажированности властью — будь она «кремлевским проектом», никто бы ей этого не позволил, - прокомментировал свое решение Адагамов.

Напомним, бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента России. О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета "Ведомости" 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль "спарринг-партнера главного кандидата" (то есть Владимира Путина).