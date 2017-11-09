Участница конкурса Playboy из Челнов снялась в новом клипе Сергея Шнурова

23-летняя модель из Набережных Челнов Лия Ситдикова, лидирующая в голосовании конкурса "Девушка года Playboy", снялась в новом клипе группы "Ленинград" "Вояж", который набрал почти 1,5 млн рублей.

Модель снялась в эпизодах ролика. В клипе она предстала в эротическом белье, а также в джакузи с главным героем.

Главную роль в клипе сыграл актер Александр Паль, известный по фильмам "Горько!", "Ледокол" и "Тряпичный союз". Режиссером выступил Илья Найшуллер, ранее снявший для "Ленинграда" ролик на песню "Кольщик". По сюжету главный герой "Вояжа" грабит банк, после чего проводит время в клубах и на вечеринках, вспоминая свое преступление и ожидая правоохранителей.

Напомним, Лия Ситдикова также может оказаться на обложке популярного журнала Playboy, она оказалась в числе 12 претенденток на звание "Девушки года".