Девушка из Татарстана может попасть на обложку журнала Playboy

23-летняя Лия Ситдикова из Набережных Челнов может оказаться на обложке популярного журнала Playboy, она оказалась в числе 12 претенденток на звание "Девушки года". Об этом сообщается на сайте журнала.

Первый этап конкурса продлился до 10 сентября, участницы присылали свои фото, а пользователи сайта голосовали за понравившихся им девушек на главной странице конкурса.

Второй этап будет проходить по 10 октября. "Девушки месяца" будут приглашены на съемки в редакцию журнала Playboy. Их фотосессии и видео, сделанные профессиональными фотографами, будут опубликованы на сайте для нового голосования.

На третьем, решающем этапе, с 11 октября по 30 октября пользователи сайта будут выбирать одну из двенадцати "Девушек месяца", и 31 октября жюри выберет "Девушку года" на основе проведенных фотопроб и количества голосов посетителей сайта.

Победительница получит почетный титул "Девушка года Playboy 2017", съемку на обложку журнала и приз в 1 млн рублей или подарок на эту сумму, а также подарки от спонсоров.