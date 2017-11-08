Госсовету РТ предложили законодательно запретить в Казани строительство «мусорного» завода

При этом решение о размещении мусоросжигательного завода должно приниматься исключительно по результатам референдума

В Госсовет РТ внесли законопроект, в котором законодательно будет прописан запрет на строительство мусоросжигательного завода в Казани, об этом сообщил депутат КПРФ Артем Прокофьев.

Согласно документу, решение о размещении мусоросжигательного завода должно приниматься исключительно по результатам референдума.

Кроме того, предлагается запретить строительство МСЗ на территории населенных пунктов с населением свыше 100 тыс. человек и ближе, чем в 10 км от границ городов, с населением свыше 500 тыс. человек.

- Нам приводят примеры Европы, но в Европе очень четко соблюдают технологию на всей цепочке от сбора и сортировки до утилизации "хвостов". Ведь сжигание — это только часть процесса, и если на каком-то участке этой цепи возникнет сбой, в процессе сжигания он может спровоцировать залповый выброс.



Развитые страны, отказываясь от полигонного захоронения, действительно, сделали ставку на мусоросжигание, но это было сделано только после того, как население научилось раскладывать мусор в разные контейнеры по фракциям. Многие государства приняли такое решение более 20 лет назад, и за это время накопили огромный опыт, в том числе и негативный. Та же Дания, которая занимает в Европе первое место по мусоросжиганию, лидирует и по количеству раковых заболеваний на душу населения, - заявил Артем Прокофьев.

Напомним, мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

Напомним, в мае глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии №3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет ничего загрязнять.

- Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы. Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно, - отметил президент.