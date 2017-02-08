В апреле в Казани начнут выпускать Ту-160

Казанский авиационный завод в апреле текущего года приступит к производству Ту-160. Об этом заявил президент Объединенной Авиационной Корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, передают "РИА Новости".

- Пусть у нас в марте будет тестовая обработка, начиная с апреля 2017 года мы приступаем непосредственно уже на участке электролучевой сварки, участке печи и обжига к изготовлению самолета Ту-160 уже в новом облике по модернизированным технологиям, - сказал Слюсарь.

Как отметил глава ОАК, в рамках работы над новым Ту-160 проводится техперевооружение КАЗ — порядка 40% оборудования будет обновлено в течение ближайших лет.

- Поставлена задача рассмотреть возможность увеличения производства самолетов в Казани, что требует соответствующих усилий с точки зрения увеличения наших мощностей, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что стратегический ракетоносец Ту-160, производство которого планируется возобновить в Казани, получит высокоэффективную систему радиоэлектронной борьбы с улучшенными возможностями по преодолению ПВО.

Справка



Ракетоносец Ту-160 с изменяемой геометрией крыла был разработан на рубеже 1970-1980-х годов, а в 1987 году самолет приняли на вооружение. Уже тогда в его конструкцию были заложены стелс-технологии, что позволяет "Белому лебедю" внезапно появляться в самых разных точках мира. Самолет является обладателем 44 мировых рекордов по высоте и дальности полета. Один из последних рекордов - беспосадочный перелет на 18 тысяч километров за 24 часа и 24 минуты. Также Ту-160 является самым большим, мощным и тяжелым в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом.