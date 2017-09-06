850 коров арестовали за долги в Татарстане

В Камском Устье судебные приставы у предприятия арестовали 850 коров за долги около 23 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.

Сообщается, что местное сельскохозяйственное предприятие имеет много долгов по зарплате, страховым взносам, налогам.

- Меры к погашению долгов со стороны руководства практически не принимаются, в связи с чем, судебные приставы приняли решение о принудительном взыскании, - отметили в ведомстве.

Организация занимается разведением крупно рогатого скота для последующей реализации мясо-молочных продуктов, в ангарах находится поголовье коров и бычков.

- Под арест попало 850 голов. Предварительная оценка составляет более 20 миллионов рублей, что может покрыть практически всю задолженность в случае реализации, - добавили в пресс-службе.