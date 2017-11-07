Глава МВД РТ о «пыточном скандале» в Нижнекамске: «Говорить «да» или «нет» рано»

Сегодня глава МВД по РТ Артем Хохорин после открытия нового здания отдела полиции «Сафиуллина» (вместо ОП «Дальний» - прим.ред) прокомментировал скандал с пытками в Нижнекамске.

- «Дальнего» больше нет. Все, кончилось, мы с этим боремся постоянно, и у нас полиция непримиримая. Что бы вы там про Нижнекамск ни говорили. С ситуацией в Нижнекамске разберутся следственные органы. Мы не можем ее комментировать. Там работает следственный комитет, внутренняя проверка идет параллельно вместе с расследованием. Но еще раз подчеркиваю — наша позиция принципиальная и непримиримая — по вопросам всякого даже потенциального насилия. Говорить по Нижнекамску «да» или «нет» пока рано. Там может «да», а может быть и «нет». Будет «да» — будут жесткие меры, «нет» — значит мы обвинение с этих оперативников снимем. Не мы снимем — а следственный комитет, - сказал он.

Напомним, 19 октября 22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой в знак протеста против пыток на допросе в УВД Нижнекамска. Но перед этим молодой человек оставил видеообращение, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке «слоником». По версии следствия, незадолго до трагедии трое полицейских силой требовали от молодого человека признаться в совершении преступления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 286 «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения»). В СИЗО решением Нижнекамского горсуда на 2 месяца уже отправлены сотрудники отдела по имущественным преступлениям Нижнекамского УВД Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев.