Известные казанцы в Instagram запустили стихотворный флешмоб в защиту татарского языка

В Instagram известные казанцы запустили флешмоб в поддрежку татарского языка. Пользователи соцсети публикуют видео, где они читают стихотворения известных татарских поэтов на родном языке.

Так, флешмоб накануне запустил генеральный директор казанского агентства AVT Азамат Сабиров.

Публикация от Azamat Sabirov (@azamataka) Ноя 7 2017 в 1:32 PST

А сегодня эстафету принял генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов. В свою очередь он передал эстафету помощнику президента РТ Наталие Фишман, оперной певице Аиде Гарифуллиной, а также первому замруководителя Исполкома Казани Дамиру Фаттахову.

Публикация от Igor Nosov (@igornosov) Ноя 7 2017 в 1:40 PST

Напомним, ранее на Баумана возле аллеи татарских звезд артисты татарской эстрады провели флешмоб в защиту татарского языка. В мероприятии приняли участие Фирдус Тямаев, Филюс Кагиров, Лейсан Махмутова, Салават и многие другие. Участники флешмоба спели песню на татарском языке «Туган тел» и записали видеообращение.