Известные казанцы в Instagram запустили стихотворный флешмоб в защиту татарского языка

В Instagram известные казанцы запустили флешмоб в поддрежку татарского языка. Пользователи соцсети публикуют видео, где они читают стихотворения известных татарских поэтов на родном языке.
Так, флешмоб накануне запустил генеральный директор казанского агентства AVT Азамат Сабиров.
А сегодня эстафету принял генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов. В свою очередь он передал эстафету помощнику президента РТ Наталие Фишман, оперной певице Аиде Гарифуллиной, а также первому замруководителя Исполкома Казани Дамиру Фаттахову.
Напомним, ранее на Баумана возле аллеи татарских звезд артисты татарской эстрады провели флешмоб в защиту татарского языка. В мероприятии приняли участие Фирдус Тямаев, Филюс Кагиров, Лейсан Махмутова, Салават и многие другие. Участники флешмоба спели песню на татарском языке «Туган тел» и записали видеообращение.