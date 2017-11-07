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Известные казанцы в Instagram запустили стихотворный флешмоб в защиту татарского языка

Известные казанцы в Instagram запустили стихотворный флешмоб в защиту татарского языка
16+
Фото: ProKazan.ru

В Instagram известные казанцы запустили флешмоб в поддрежку татарского языка. Пользователи соцсети публикуют видео, где они читают стихотворения известных татарских поэтов на родном языке.

Так, флешмоб накануне запустил генеральный директор казанского агентства AVT Азамат Сабиров.

А сегодня эстафету принял генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов. В свою очередь он передал эстафету помощнику президента РТ Наталие Фишман, оперной певице Аиде Гарифуллиной, а также первому замруководителя Исполкома Казани Дамиру Фаттахову.

Напомним, ранее на Баумана возле аллеи татарских звезд артисты татарской эстрады провели флешмоб в защиту татарского языка. В мероприятии приняли участие Фирдус Тямаев, Филюс Кагиров, Лейсан Махмутова, Салават и многие другие. Участники флешмоба спели песню на татарском языке «Туган тел» и записали видеообращение.

Люция Кашапова, 08.11.2017, 12:19
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

12808 ноября 2017, 12:11
Ну да, сейчас Путин инстаграм Азамата Сабирова откроет, почитает стихи на непонятном ему языке, прослезится и своё поручение отзовёт.
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23
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Горожанин08 ноября 2017, 12:13
Это лучше, чем брехня министра образования РТ.
3
1
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Дмитрий08 ноября 2017, 12:20
Смешно ! Истерика по поводу татарского языка , зачем вопрос и кому на самом деле это надо !? Какой то провокацией пахнет !!
1
21
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Горожанин08 ноября 2017, 12:22
Никто и ничто не угрожает татарскому языку. Не надо переворачивать объективные истины. Просто не нужно русских детей заставлять его учить. Он им не нужен.
Лучший комментарий
4
36
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Горожанин08 ноября 2017, 12:23
Известные казанцы это кто?
0
25
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1308 ноября 2017, 12:24
азаматка кепку бы что ли найковскую снял!!! да тюбитейку надел!!! более патриотично бы было)))) патриоты хреновы задолбали. он сам на татарском общается????
0
20
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угу08 ноября 2017, 12:26
ипать бородатый хрен
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13
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Горожанин08 ноября 2017, 12:30
кто нападает на тат.язык?
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11
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Горожанин08 ноября 2017, 12:35
Защитите татарский язык от "известных казанцев" уже! Достали!
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
рус08 ноября 2017, 12:42
нафиг обязательный татарский! вот же нашли решение! пойте пляшите танцуйте конкурсы проводить. вот например как у Трахтенберга было с анекдотами, также с татарской литературой. рассказал стих на татарском, бесплатный проезд, и т.д. и ВСЕ будут учить, потому, что халяву ВСЕ любят.
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7
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рус08 ноября 2017, 12:49
у нас в школе были две группы. отдельно для русских и татар. и ничего страшного не было. татарам можно дать 6 часов родного, и русским дать 6 часов родного, и остальным аналогично. и никакого бухтелова
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5
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Горожанин08 ноября 2017, 12:53
Выражусь кратко ДОСТАЛО!:-)Разум что ли помутнел?
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7
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Горожанин08 ноября 2017, 12:57
Да пошли они! Достали уже, защитники! Что-то не припомню, чтобы русский так защищать кидались на амбразуры, когда его 20 лет 2 часа в неделю преподавали как какой-то ненужный предмет...И обратите внимание - защищают лишь те, кого можно "добровольно-принудительно" попросить помочь - типа фишмана там и тп - короче, кто из твоего корыта кормится! А то ведь Фишман очень за татарский язык переживает - просто спать не может!)))))
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Горожанин08 ноября 2017, 12:59
Прям провокация настоящая!Сколько уже можно! Сами провоцируют народ.
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4
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Горожанин08 ноября 2017, 13:01
Как надоело это выражение: "в защиту татарского языка"! Можно подумать, что язык под запретом.
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Горожанин08 ноября 2017, 13:06
Заммэра Фаттахов для начала своих детей пусть в обычную школу переведет, чтобы татарский свой учили, а потом кривляется тут в инстаграммчиках, мерзкий лицемЭр!!! Предлагаю новый хэштэг #ВицеМэрЛицеМэр!
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Горожанин08 ноября 2017, 13:07
#ВицеМэрЛицеМэр! Класс!))))
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Rus_LAN08 ноября 2017, 13:07
ДБЛ БЛД (с) Лавров
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1
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Горожанин08 ноября 2017, 13:13
Для Фишман и Носова татарски язык родным стал? Они могут на нем общаться или только две строчки выучили и вспотели? Сразу видно, кто за деньги готов продаться.
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