В Казани звезды татарской эстрады вышли на флешмоб в защиту татарского языка

Накануне на Баумана возле аллеи татарских звезд артисты татарской эстрады провели флешмоб в защиту татарского языка.

В мероприятии приняли участие Фирдус Тямаев, Филюс Кагиров, Лейсан Махмутова, Салават и многие другие.

- Сердце болит за родной язык. Я очень переживаю за наш язык. Хочу, чтобы язык наших предков был передан нашим детям, будущему поколению. Пусть татарский язык преподают в школах! Надо защищать, оберегать, сохранить татарский язык, - цитирует «Татар-информ» слова певца Фирдуса Тямаева.

Участники флешмоба спели песню на татарском языке «Туган тел» и записали видеообращение.

Напомним, в настоящее время Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана проверяет школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка.

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